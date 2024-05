Občina Umag je pod sloganom Tiha okupacija Istre pred meseci začela javno gonjo proti številnim počitniškim črnim gradnjam, ki so pretežno v lasti državljanov Slovenije. Dvesto osem lastnikov 85 hektarjev velikega območja v neposredni bližini plaže Alberi v Savudriji se je združilo v civilno iniciativo Umaga in Savudrije. S peticijo in javnim pismom občino Umag obtožujejo, da z gonjo proti slovenskim lastnikom pripravlja teren za lokalne volitve, obenem pa jih izriva zaradi interesov velikih letovišč, zato napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev. »Naš cilj ni vztrajati pri ohranitvi stanja, ampak si prizadevamo za uradno priznanje in ureditev našega območja, ki bi spoštovala tudi želje lastnikov v korist celotne lokalne skupnosti.«

Njihove parcele so po njihovi oceni zelena oaza med tremi obsežnimi turističnimi kompleksi – Skiper, Kempinski in Petram –, ki so zrasli okoli njih. »Domnevamo, da župan občine Umag namenoma preusmerja pozornost na slovenske lastnike in skuša na tak način razvneti nacionalne strasti, da bi prikril dejansko stanje. Lastnike obtožuje uničenja in okupacije obale, da bi prikril uničenje, ki ga je povzročila sama občina, ko je dovolila zgraditev sprehajališča in VIP-plaže za letovišče Petram. Če pogledate samo eno fotografijo iz zraka, boste videli, da so naša zemljišča zelena oaza, obkrožena z betonom,« so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na hrvaške medije in tudi na slovensko predstavništvo v Zagrebu.

Namesto prikolic hoteli

V iniciativi trdijo, da ima večina lastnikov tam prikolice ali mobilne hišice, lastniki zidanih vikendov pa so v manjšini – teh je samo 12. Pojasnili so, da se že 60 let soočajo z diskriminacijo, omejevanjem lastnine in oviranjem pri poskusih legalizacije. Pri tem so dodali, da so zemljišča pred desetletji kupili kot gradbene parcele, nekateri pa so plačali tudi davek, ki spada k nakupu gradbene parcele. Trdijo, da je občina Umag brez njihovega soglasja to območje spremenila v »turistično«, s čimer je omogočila gradnjo turističnih kompleksov. Po njihovi razlagi je tudi na njihovih parcelah po občinskem prostorskem načrtu mogoča samo gradnja hotelov in vil, kar je zanje nesprejemljivo. Medtem ko okoli njih lahko gradijo hotele, oni – tako vsaj trdijo – na svojih parcelah po občinskem odloku ne bi smeli niti kampirati, saj jih preganja občinska inšpekcija. Od občine zahtevajo, da jim omogoči postavitev nevpadljivih tipskih montažnih hiš, ki bi se zlile z okolico. »Želimo živeti v sožitju z naravo in ne na račun zelene dediščine tega kraja.«

Letovišče Petram

Naselje Petram Resorts & Residence, ki meji na parcele v lasti članov iniciative, pri nas poznamo predvsem kot nesojeno lokacijo za restavracijo Ane Roš Stojan. Po poročanju portala Bloomberg Adria je letovišče Petram 110-milijonska naložba, za katero med drugim stoji MK Group v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Kompleks obsega 55 vil in hotel s 179 apartmaji, meri pa 85 hektarjev (torej ima enako površino kot parcele 208 lastnikov v iniciativi). Na portalu še poročajo, da gre za do zdaj največjo naložbo v hrvaški turizem.

V iniciativi trdijo, da jih hoče občina odgnati na račun tega letovišča. Pri njegovi gradnji so tovornjaki in stroji vozili po njihovih parcelah, zaradi česar je nastala škoda. Zaradi motenja posesti so vložili že dve uspešni tožbi proti občini in gradbincem. Trdijo, da jih je občina tudi drugače oškodovala na račun letovišča, saj naj bi za potrebe plaže in sprehajališča lastnike razlastila za 400 kvadratnih metrov zemljišča v neposredni bližini obale. VIP-plažo je zgradila občina, letovišču pa podelila koncesijo. Trdijo, da je pristojno ministrstvo zaradi domnevne nezakonitosti pri gradnji plaže občini Umag že odvzelo pravico do izdajanja koncesij za uporabo plaž. »Verjetno smo moteči element za Petram in se nas hočejo rešiti. Vse kaže na to, da skuša občina razvrednotiti našo zemljo, da bi po 60 letih obupali in poceni prodali parcele,« so zapisali v izjavi. Zaradi omenjenih problemov so na višje sodišče že podali prošnjo za oceno pravilnosti postopkov spremembe namembnosti njihovih zemljišč.

Za odziv smo prosili tako občino Umag kot letovišče Petram. Na odgovor čakamo.