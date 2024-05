»Macron je poudaril zavezanost Francije k oblikovanju skupne vizije miru z evropskimi in arabskimi partnerji, ki ponuja varnostna jamstva za Palestince in Izraelce, pa tudi, da možnost priznanja Palestine postane del koristnega procesa,« je sporočil urad francoskega predsednika.

Prav tako je izpostavil potrebo po reformi in krepitvi Palestinske uprave, da bi bila sposobna izvajati svoje odgovornosti na palestinskih ozemljih, vključno z območjem Gaze, v korist palestinskega ljudstva.

Ponovno je obsodil nedavni izraelski napad na begunsko taborišče pri Rafi, v katerem je po navedbah tamkajšnjih oblasti umrlo 45 ljudi. Ob tem pa je poudaril, da bo Pariz sodeloval z Alžirijo in njenimi partnerji v Varnostnem svetu ZN. Alžirija je namreč napovedala, da bo v kratkem predlagala resolucijo z zahtevo za konec izraelske ofenzive v Rafi.

Pogovor med francoskim in palestinskim predsednikom je sledil torkovemu uradnemu priznanju Palestine s strani Norveške, Španije in Irske. Tudi Macron je v torek izkazal naklonjenost francoskemu priznanju Palestine, ob tem pa dodal, da bi do priznanja moralo priti ob pravem času.

V luči tega je bil danes francoski zunanji minister Stephane Sejourne kritičen do poteze Španije in Irske. »Žalostno je, da nekatere države v okviru kampanje za evropske volitve na prvo mesto postavljajo politično pozicioniranje, ki ne rešuje ničesar. Povejte mi, kaj točno je špansko priznanje dan pozneje spremenilo v Gazi? Nič,« je poudaril.

Ponovil je, da Francija podpira rešitev dveh držav, v okviru katere bi Izrael in Palestina sobivali v miru. »Francija ni vpletena v nobeno politično pozicioniranje, temveč išče diplomatske rešitve za krizo na Bližnjem vzhodu,« je še dodal.