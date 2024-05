Trumpu lahko sodnik izreče najvišjo kazen do štirih let zapora, vendar pa večina analitikov meni, da se to ne bo zgodilo, ker bivši predsednik doslej še ni bil obsojen za kaznivo dejanje in ga najverjetneje čaka pogojna kazen.

Oprostilne sodbe ne pričakuje skoraj nihče. Zagovorniki Trumpa pa upajo, da se bo našel kakšen član porote, ki bo kljuboval večini in povzročil razveljavitev postopka. Tožilci lahko potem zahtevajo nov sodni postopek, kar pa se bo do novembrskih volitev, na katerih se Trump poteguje za položaj predsednika ZDA, ne bo zgodilo.

Ob začetku zasedanja porote za zaprtimi vrati je Trump medijem pred sodiščem ponovil obtožbe o skorumpiranem sodniku. Dodal je še, da je država v popolnem kaosu, položaj na meji obupen, sodnik pa da ne zna brati.

Trump je obtožen, da je ponaredil poslovne dokumente, ko je svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohenu z obrestmi vrnil 130.000 dolarjev plačila pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016.

Daniels je na zaslišanju kot priča spregovorila o spolnem odnosu. Potrdila je še, da je od Cohena dobila denar in bila tiho dokler zgodba ni prišla v tisk mimo nje.

Pravosodno ministrstvo je nato začelo preiskavo Cohena zaradi plačila, ki je kršilo zakon o financiranju volilnih kampanj. Po hišnih preiskavah leta 2018 se je Cohen obrnil proti Trumpu.

Newyorški tožilci so poroti s pričami, materialnimi dokazi, kot so dokumenti in posnetki pogovorov, prikazali zgodbo o zaroti za vplivanje na volivce leta 2016 z zatiranjem negativnih zgodb o Trumpu. Kaznivo dejanje pri tem pa je le računovodski prikaz plačila Cohenu kot honorarja za odvetniške storitve.

Trumpovi odvetniki pa so se osredotočili na prikaz Cohena kot lažnivca in skušali poroto prepričati, da Trump ni vedel, zakaj mu plačuje.

Trump se sooča še z dvema kazenskima pregonoma na zvezni ravni in državni v Georgii zaradi prizadevanj za razveljavitev izida predsedniških volitev 2020 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše.