Kot poročajo viri iz vlade, se zadnje dneve s svetlobno hitrostjo vrstijo sestanki ministrov pri Golobu na to temo in se zadeva premika. V politični zgodovini poznamo veliko primerov, ko so razni interesenti poskušali priti do predsednikov prek njihovih partneric, le da so morale te v prepričevanje soprogov vložiti veliko več truda, naporov in iznajdljivosti. Če prevedemo: Jovanki Broz so očitali, da je imela čudežno oziroma čarobno moč prepričevanja tovariša Tita, ampak zdaj vidimo, da je bila proti vplivnici Tini Gaber in njenemu ti-ga-dam-na-telefon Robiju prava amaterka.