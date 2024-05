Ob okvari na avtocesti jim obljubijo hitra in poceni popravila do 150 evrov, nato pa jim avtomobile zasežejo in prisilijo, da plačajo bistveno višji račun, če hočejo vozilo dobiti nazaj. Za temi posli naj bi stal poslovnež Samo Feštajn, poroča romunski medij in objavlja pričevanja voznikov.

Več deset Romunov je prav zaradi previsokih stroškov preprosto pustilo svoje avtomobile v Sloveniji in se vrnilo domov.

Eden takih, ki je spregovoril tudi za PrimaTV, je Stefan. Štiri dni je čakal na svoje vozilo, nato pa vzel le registrske tablice in se vrnil v Italijo.

Shema goljufije je v Stefanovem primeru zelo preprosta, poročajo Romuni. Vse se je začelo, ko se je na armaturni plošči pojavila opozorilna lučka zaradi okvare. Stefan se je ustavil na odstavni niši, kmalu zatem pa je prišel vlečni tovornjak. In to kljub temu, da še ni poklical nobene avtovleke.

Stroške popravila so najprej ocenili na 50, največ 100 evrov. Stefan se je strinjal, podpisal dokumentacijo, nato pa se je začelo: avto so začeli popravljati, račun je bil vedno višji, dokler niso prišli do zneska 8.000 evrov. Po štirih dneh zamude so od njega zahtevali »le« 2.800 evrov, ki ji ni hotel plačati.

Oglasila se je še ena domnevna žrtev, Alexandru, voznik taksija. Ustavil se je na bencinskem servisu v Sloveniji, ker se je motor njegovega avtomobila pregreval, in poklical vlečno službo.

Povedali so mu, da je težava v ventilatorju za hlajenje motorja in da ga bo popravilo stalo 150 evrov. Pozneje so ugotovili, da z ventilatorjem ni bilo nobenih težav, napaka je bila veliko manjša - zamenjali so varovalko. Komplet takšnih varovalk, tako Alexandru, stane v Romuniji en evro, zaračunali pa so mu jih 844.

Serviserji so zaklenili njegov avto, mu vzeli ključe in ga v copatih pustili na prostem. Noč je s soprogo prebil v zapuščenem avtomobilu v bližini bencinske črpalke. In naslednji dan plačal previsok račun.

Feštajnova soproga naj bi delala na blagajni, plačila pa so možna le v gotovini, nikoli s kartico. S podpisom delovnega naloga stranke prisilijo, da plačajo vnaprej, sicer jim vozilo zasežejo.

Romuni kažejo s prstom na Sama Feštajna

Za shemo stoji sporni poslovnež Samo Feštajn, trdijo domnevno ogoljufani Romuni. Konec aprila so ga obiskali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot smo razkrili, je osumljen kaznivega dejanja dajanja podkupnine, denar pa naj bi izročil prav tako osumljenemu Roku Snežiču. Za kakšne posle sta se v resnici dogovarjala, kriminalisti še preiskujejo. Preiskava se sicer nanaša na posnetek, ki so ga objavili na komercialni televiziji Pop TV in s katerega je razvidno, da je Snežič prejel 5.000 evrov, vendar naj bi mu Feštajn po lastnih besedah predal kar 90.000 evrov, smo poročali.

Več tujih veleposlaništev obvestilo slovenske organe

Pristojne organe v Sloveniji so zaradi opisanih primerov obvestili ne le z romunskega veleposlaništva, ampak tudi s predstavništev Nemčije, Poljske in Madžarske.

Z romunskega veleposlaništva v Ljubljani so nam potrdili, da njihov konzularni oddelek še vedno prejema pritožbe romunskih državljanov zaradi načina delovanja nekaterih slovenskih podjetij za avtovleko. »Za to vemo že nekaj let, prav tako pa tudi druga tuja veleposlaništva v Sloveniji, katerih državljani imajo podobne težave, in se z njimi usklajujemo. Na zadevo smo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in druge slovenske organe že opozorili in jih bomo opozarjali tudi v prihodnje, če bomo prejeli nove pritožbe.«

Toda, še pojasnjujejo na veleposlaništvu, zaradi svojih omejenih pristojnosti ne morejo neposredno posegati v zadeve zasebnih podjetij. Pripravljajo pa kampanjo za obveščanje svojih državljanov o pasteh, ki jih čakajo med tranzitom prek Slovenije.

Odziv iz podjetja Žonta

Na naša vprašanja, ali trditve domnevno oškodovanih voznikov, ki jih je predvajala romunska televizija, držijo in ali je po posredovanju romunskega veleposlaništva kdo stopil v stik z odgovornimi iz podjetja, so nam odgovorili: »Spoštovani, v zvezi z vašim novinarskim vprašanjem vam sporočamo, da družba Žonta, d.o.o., navedenih storitev ni opravljala, zato vam odgovorov na vaša vprašanja ne moremo podati.«

Dars in HAC prekinila pogodbi

Obtožbe tujih voznikov na Žontov račun ne pojenjajo, čeprav je Dars s podjetjem že lani prekinil pogodbo za odvoz okvarjenih vozil s slovenskih avtocest, kar pomeni, da družba to delo, če očitki romunskih voznikov držijo, opravlja na lastno pest. Zaradi sumov nepravilnosti ga obravnavajo tudi na Policijski upravi Celje. Podobne obtožbe na njihov račun so padale tudi na Hrvaškem. Tudi tam je HAC, tako kot v Sloveniji Dars, pogodbo s Feštajnom prekinil zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. HAC so sicer že med javnim razpisom za avtovleko na sporne prakse opozarjali tudi s Hrvaške obrtne zbornice: »Kot podjetje v stoodstotni lasti Republike Hrvaške preverite te informacije in zaščitite interese obrtnikov, ki svoje delo opravljajo pošteno, za poslovanje pa odgovarjajo z vsem svojim premoženjem.«