Med nedavno posebno koncertno oddajo na platformi HBO o njeni turneji Chromatica Ball so superzvezdnico prosili, naj oboževalcem razkrije kakšno skrivnost.

Zaupala jim je, da je nastopila na petih koncertih, čeprav je vedela, da ima covid. Ob razkritju so gledalci, ki so spremljali pogovor v živo, umetnici vzklikali in ploskali, Lady Gaga pa se je smehljala, piše britanski Guardian.

.@Ladygaga reveals she performed 5 concerts with COVID. pic.twitter.com/zTKf90AFmO — Marc Malkin (@marcmalkin) May 24, 2024

Je pa povedala, da je nekoliko vendarle razmišljala o etičnem vidiku svojega početja. Da je kužna, je zaupala vsem v svoji ekipi, pa tudi, da jim ni treba delati, če jih njena okužba moti.

Kaj pa obiskovalci koncerta? »Oboževalci so se izpostavili tveganju že s tem, da so prišli na koncert.«

Odzivi na družbenih omrežjih so bili mešani. Nekateri so se čudili njeni delovni etiki in fizični vzdržljivosti. Drugi so pop zvezdo označili za sebično in skrajno neodgovorno.

Zaradi covida je do leta 2022 umrlo približno 6,5 milijona ljudi (zdaj že kot sedem milijonov), še veliko več jih je trpelo ali jih še vedno trpi zaradi posledic dolgega covida.