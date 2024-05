Letošnje svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu se je v Pragi končalo z zmagoslavjem domače reprezentance, ki je do svojega sedmega naslova svetovnih prvakov prišla po 14 letih. V glavnem mestu Češke letos ni bilo slovenskih hokejistov, ki se bodo po drugem mestu na SP divizije I-A v Bolzanu že prihodnje leto spet pridružili najboljšim hokejskim reprezentancam sveta.

Prihodnje SP bo od 9. do 25. maja na Švedskem in Danskem, Slovenija pa bo igrala v skupini A v Stockholmu. Njeni nasprotniki bodo letošnji finalist Švica, Švedska, ki je bila v Pragi tretja, Kanada, ki je bila četrta, Slovaška (7.), Latvija (9.), Avstrija (10.) in Francija (14.).

V skupini B, potekala bo v Herningu na Danskem, bodo igrale aktualna svetovna prvakinja Češka, ZDA (5.), Nemčija (6.), Finska (9.), Norveška (11.), Kazahstan (12.), Danska (13.) in Madžarska, prvouvrščena reprezentanca SP v Bolzanu.

»V elitni diviziji ni slabe ekipe, zato je bolj ali manj vseeno, v kateri skupini bomo prihodnje leto igrali. Priznam pa, da mi je bolj všeč, da bomo igrali v Stockholmu in ne v Herningu, ki je od Köbenhavna oddaljen tri ure vožnje z avtobusom in bi imeli več težav z logistiko. Po drugi strani je tudi res, da nam Avstrija in Francija glede na naše medsebojne tekme nekoliko bolj ležita kot recimo Kazahstan, ob tem pa ne pozabimo, da so bili Avstrijci letos na pragu četrtfinala,« je o tekmecih, ki prihodnje leto čakajo rise na Švedskem, dejal Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije in vodja slovenske članske reprezentance.

»Vsekakor bo Stockholm tudi bolj dostopen za naše navijače, če se bodo odločili, da nas bodo podprli v živo, se pa zavedam, da bo drago. V elitni diviziji, z izjemo Bratislave, nikoli nismo imeli prav velike podpore. Verjetno bi bilo letos v Pragi drugače, smo jo pa zaradi bližine imeli v Bolzanu.«

Pred odhodom na olimpijske kvalifikacije dvakrat z Avstrijo

Bolj kot Švedska bo za slovenske navijače cenovno dostopna Latvija, kjer bodo potekale olimpijske kvalifikacije, toda tudi Riga je dobrih 1500 km oddaljena od slovenske meje. Druga dva turnirja bosta v Bratislavi (Slovaška, Kazahstan, Avstrija, Madžarska) in Aalborgu (Danska, Norveška, Velika Britanija, Japonska). Na OI 2026 se bodo uvrstile le prvouvrščene ekipe kvalifikacijskih turnirjev.

»V Rigi bomo močnejši za četverico igralcev iz Bremerhavna, ki jih v Bolzanu ni bilo, morda se nam pridruži tudi Anže Kopitar. Videli bomo tudi, za katere mlajše igralce, se bo odločil selektor Edo Terglav, ki je na letošnjem SP dobil dober vpogled v njihove sposobnosti,« se je olimpijskih kvalifikacij dotaknil nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki je v njej zbral 153 nastopov.

Priprave so bodo začele 19. avgusta, ko bodo že v teku klubske priprave. Pravilo Mednarodne hokejske zveze (IIHF) je, da morajo klubi igralce na reprezentančne akcije pustiti najmanj 72 ur pred začetkom tekmovanja. Kontrec se nadeja, da bo Terglav že 22. avgusta, ko bo Slovenija doma igrala prvo od dveh pripravljalnih tekem z Avstrijo, druga bo dva dni pozneje v gosteh, lahko računal na vse igralce.

»V Latvijo bomo odpotovali 27. avgusta. Do zdaj smo bili že dvakrat na OI, upam, da nam uspe še tretjič. Računamo na dobro igro, in če bomo igrali dobro, nismo brez možnosti.«

Napredovale tudi mlajše selekcije

Če se bodo risi poleti uvrstili na olimpijske igre, bo to ena najuspešnejših sezon slovenskega reprezentančnega hokeja, saj sta se v višji rang tekmovanja uvrstili tudi obe mlajši selekciji. Reprezentanca do 20 let je že lani decembra na Bledu osvojila prvo mesto v diviziji I-B in bo prihodnje leto, tako kot reprezentanca do 18 let, igrala v diviziji 1-A. Tudi tokrat bo domačin, njeni nasprotniki pa bodo Avstrija, Danska, Francija, Madžarska in Norveška. Tekmovanje bo potekalo od 9. do 15. decembra.

»Ne smemo pozabiti na hokejistke, ki so ostale v diviziji I-B, tako da dejansko lahko rečemo, da se črnoglede napovedi niso uresničile. Želim si, da bi bila slovenska klubska scena bolj stabilna, da bi imeli več stabilnih klubov, ki bi igrali vsaj na ravni Alpske lige, če ne celo ICEHL. S tem bi mlajši igralci dobili še več možnosti za svoj razvoj,« je ob koncu še dejal Kontrec. x