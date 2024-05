V izjavi za javnost so v Društvu novinarjev Slovenije zapisali, da jih skrbi dejstvo, da mesta v upravi niso atraktivna za prijavo kompetentnih kandidatov, in dodali, da si RTVS zasluži dobro vodstvo, ki bo razumelo izzive časa in ne bo bežalo pred reševanjem nakopičenih težav.

Novo vodstvo se je po njihovih besedah znašlo v nezavidljivi situaciji ob opustošeni finančni sliki zavoda, ki ga je pričakala. Pred njimi je bila zahtevna naloga finančne in programske konsolidacije, izboljšanja odnosov v zavodu in transformacije zavoda v moderen medij. »Pričakovali smo odločno ukrepanje brez sklepanja kompromisov pri kakovosti novinarskega dela, z jasno usmerjenostjo v prihodnost. Ne le mi, tudi širša javnost. Ampak zadnje poteze so nas večkrat razočarale, nezadovoljstvo z načinom reševanja razmer se je razširilo tudi med zaposlenimi,« so še opozorili v DNS.

Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković pa je v odzivu za STA zapisala, da nastale razmere še dodatno zavirajo dolgoročno programsko in kadrovsko načrtovanje ter pogovore z ustanoviteljem glede stabilnega in zadostnega financiranja dejavnosti javnega medija. Boji se tudi, da bo zaradi neoperativne uprave zastal socialni dialog, ki je po dveh letih vendarle stekel. »Skrbi nas, da način razprave na svetu RTVS, ki smo mu bili priče v torek, ni vzpodbudna popotnica morebitnim kandidatom za vodilne in vodstvene položaje na RTVS. Skrbi nas tudi, da bo poglabljanje nestabilnosti in negotovosti še dodatno spodbudilo zaposlene k zapuščanju zavoda, v zadnjih dveh letih se je namreč število zaposlenih že zmanjšalo za okoli 10 odstotkov,« je še dodala.