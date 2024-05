Osnutek zakona je v izjavi za medije po strokovnem posvetu o nasilju na športnih prireditvah predstavil vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić.

»Ukrepi za kršitelje bodo strožji. Podaljšala naj bi se prepoved udeležbe na športnih prireditvah za najhujše kršitelje, z dveh na deset let, tudi približevanje športnemu objektu. Povišujejo se najnižja zagrožena kazen s 300 na 800 evrov, najvišja možna pa z 800 na 5000 evrov. Slednje bi bilo denimo možno v primeru topovskega udara,« je dejal Levačić in dodal, da bo zakon nove pristojnosti prinesel tudi policiji. »Ko bo nekdo zaloten pri prižiganju ali metanju pirotehnike, bo lahko policija ukrepala tudi naknadno v primeru pobega. Tega sedaj ne more, saj je potrebno kršitelja dobiti na kraju dejanja. Policija bo tako lahko tudi ustavila navijače in zasegla predmete upravljavcu vozila. V praksi bodo morale varnostne službe bolj natančno izvajati vse ukrepe in naloge, ki so navedene v odločbi upravne enote ob dovoljenju za izvedbo dogodka. Če organizator ne bo izpolnjeval pogojev, prireditve ne bo,« je razložil.

Levačić je še dejal, da se stoodstotno ne da preprečiti vnosa pirotehničnih sredstev na prireditve. »Včasih imajo huligani tudi pomoč med posamezniki v varnostnih službah, med hišniki in podobno. Lahko se stori veliko več kot doslej, treba je dosledno pregledati stadion pred tekmo. Tega pred dvobojem med Muro in Mariborom nedavno v slovenski ligi ni bilo,« je še izpostavil.

Na posvetu so sodelovali poleg predstavnikov policije tudi strokovnjaki iz več ministrstev ter Olimpijskega komiteja Slovenije Nogometne zveze Slovenije in Fakultete za varnostne vede.