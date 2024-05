»Že eno leto je od prvega poskusa tistega, čemur smo lani rekli davčna reforma. Danes ne govorimo več o davčni reformi. Ob tem ponavljam, da davčna reforma ni en paket ukrepov, ampak vrsta teh ukrepov. Tisti, ki ste me pozorno poslušali, že eno leto govorim o davčnih spremembah,« je današnjo novinarsko konferenco začel minister za finance Klemen Boštjančič. Dejal je, da je ministrstvo za finance pripravilo prvi paket ukrepov na podlagi identifikacije pomanjkljivosti obstoječega davčnega sistema in pomembnih razvojnih izzivov, ki jih je smiselno odpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi.

Ti gredo v smeri povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Trije ključni ukrepi so petletna ugodnejša davčna obravnava za visokokvalificirane kadre, mlajše od 40 let, ki bi se po študiju ali delu v tujini vrnili v Slovenijo oziroma so v Sloveniji zaposleni tuji državljani, davčne spodbude za nagrajevanje v zagonskih podjetjih, ki imajo, sploh v prvih letih, težave z likvidnostjo, ter spremembe pri nagrajevanju z delnicami, in sicer tako, da bi zmanjšali stroške za podjetje, s tem pa povečali privlačnost tovrstnega nagrajevanja.

Ta prvi paket ukrepov, s katerim želi ministrstvo za finance podpreti dejavnosti in zaposlene z višjo dodano vrednostjo, bo predvidoma začel veljati s 1. januarjem 2025.

Boštjančič je sicer pri prvem ukrepu, ki se nanaša na privabljanje novih kadrov v Slovenijo, bodisi za tujce bodisi za Slovence, ki zdaj delajo v tujini, dejal, da je sicer težko govoriti o finančnih učinkih. Je pa navedel pavšalno oceno, da če bi v Slovenijo z ukrepom privabili 1000 novih davčnih zavezancev, da bi potemtakem pozitivni javnofinančni učinki iz naslova davkov in prispevkov znašal 20 milijonov evrov.

»Lotili se bomo tudi drugih sprememb, o katerih nas ves čas sprašujete, to je obdavčitve premoženja in dodatne razbremenitve dela, ki ga deloma naslavljamo že v tem paketu. A zato si bomo vzeli dovolj časa za kvalitetno razpravo z vsemi relevantnimi deležniki. Načrtujemo, da bi s predlogi za drugi paket ukrepov javnost lahko seznanili do konca leta. Predstavili bomo tudi podlago za uvedbo individualnih finančnih računov za fizične osebe, ki bi omogočili menjavo finančnih instrumentov znotraj tega računa pod davčno ugodnejšimi pogoji in z manj administrativnimi obremenitvami,« je še napovedal Boštjančič.