»Po mojem prepričanju jim moramo dovoliti, da nevtralizirajo vojaške lokacije, s katerih izstreljujejo rakete, in sploh vojaške lokacije, s katerih napadajo Ukrajino,« je dejal Macron in pri tem pokazal zemljevid, s katerega naj bi bilo razvidno, da Rusija Ukrajino napada tudi s svojega ozemlja. Glede tega vprašanja Scholz ni zavzel jasnega stališča, pripomnil pa je: »Ne smemo pa dovoliti, da se v Rusiji napada druge cilje, civilno infrastrukturo in druge vojaške cilje.«

John Kirby, govornik ameriškega Sveta za nacionalno varnost, se je zatem v Washingtonu na to Macronovo izjavo takole odzval: »Naše stališče se zaenkrat še ni ni spremenilo. Ne spodbujamo in ne dovolimo, da bi se orožje, ki ga pošiljajo ZDA, uporabljalo za napade na rusko ozemlje.«

Prvič pa se je zdaj zgodilo, da je voditelj ene vodilnih držav članic Nata, to je Francije, v javnosti zagovarjal ukrajinsko uporabo zahodnega orožja proti ciljem v Rusiji. V ponedeljek je podobno stališče zagovarjal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, v torek pa tudi Josep Borrell, visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko EU. V sredo so še na poljskem obrambnem ministrstvu podprli Macrona pri odpravljanju omejitev glede ukrajinske uporabe zahodnega orožja.

Še vedno se mnogi v Natovih državah bojijo, da bi na ta način prišlo do širitve vojne z Rusijo in eskalacije, morda celo do jedrske vojne. Poudarjajo tudi, da skoraj 300 milijard evrov vojaške pomoči Ukrajini doslej ni pomagalo do zmage, tako ji tudi naj ne bi bolj agresivna strategija.

A vse bolj so glasni tisti, ki menijo, da bo Ukrajina lahko vojaško premagala Rusijo (kar bi moral biti končni cilj Zahoda) le, če bo lahko brez zadržkov napadala njeno ozemlje, tako kot Rusija že več kot dve leti barbarsko in neusmiljeno napada ukrajinsko ozemlje. Doslej so Ukrajinci za napade na rusko ozemlje uporabljali svoje brezpilotnike, ki so uničili številne ruske rafinerije, in rakete, oboje so sami izdelali. Ruska vojska pa je precej neovirano in brez strahu, da bi postala tarča natančnega zahodnega orožja, lahko zbirala svoje sile na ruskem ozemlju pred ofenzivo na določenem delu fronte, preskrbovala svoje enote s strelivom in drugimi potrebščinami ali pa z letali, ki so vzletala iz varnih letališč, napadala obmejna mesta, kot je milijonski Harkov.

Ukrajina je že uporabila britanske izstrelke storm shadow na Krimu, ki si ga je Rusija leta 2014 priključila (torej ni zares rusko ozemlje), ruska vojska se na ta napad na »svoje ozemlje« ni odzvala.

Scholz zdaj glede vprašanja, ali naj Ukrajina uporabi zahodno orožje proti ruskemu ozemlju, ni bil tako jasen kot njegov gost Macron, a francoskemu predsedniku tudi ni nasprotoval. »Ukrajina je napadena in ima pravico, da se brani,« je dejal nemški kancler. Glede orožja, ki so ga dobavile ZDA, Francija, Nemčija in druge zahodne države pa, kot pravi, obstajajo pravila. »Ta pravila pravijo, da je treba vedno ravnati v skladu z mednarodnim pravom. O tem smo se dogovorili in to je doslej praktično dobro funkcioniralo in bo v prihodnje,« je še dejal Scholz. Po pravilih mednarodnega prava pa lahko država, ki je kot zdaj Ukrajina žrtev agresije, državo, ki je agresor, napade tudi na njenem ozemlju, da bi se branila. Od kje prihaja za to orožje, pravno gledano pri tem ni pomembno.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zagrozil Evropi z »resnimi posledicami«, če bo Ukrajina moderno in natančno orožje, ki ga je dobila od zahodnih držav, odslej lahko uporabila za napade na rusko ozemlje. »Ti predstavniki Nata in posebno Evrope, še zlasti pa v majhnih državah, si morajo biti o tem na jasnem, s čim se igrajo,« je dejal Putin v torek v uzbeškem glavnem mestu Taškentu ob koncu državnega obiska. »Preden razmišljajo o napadu na Rusijo, se morajo zavedati, da so države z gosto naseljenim prebivalstvom,« je še dodal. Po pisanju nekaterih zahodnih medijev je dal vedeti, da povračilni napadi na zahodne države niso izključeni. Zagovorniki ukrajinskih napadov na rusko ozemlje pa menijo, da Putin znova spet samo straši.

Putin trdi, da izstrelitev ameriških raket ATACMS zaradi zapletenosti sistema izvajajo Natovi strokovnjaki na podlagi podatkov, ki jim jih pošiljajo sateliti. Sicer so doslej rakete ATACMS v skladu z zahtevami iz Washingtona napadale samo ukrajinsko ozemlje, ki ga je zasedla Rusija. Ukrajina pa že dlje časa zahteva od ZDA in drugih zahodnih držav, da bi lahko tovrstne izstrelke dolgega dosega uporabila za napade na rusko ozemlje.

Po Putinovi razlagi pa dovoljenje za napade na rusko ozemlje z zahodnim orožjem pomeni direktni spopad med Rusijo in zahodnimi državami. Skratka, Putin trdi, da pri ukrajinski uporabi francoskih scalpov in britanskih storm shadow (gre za povsem enake izstrelke dolgega dosega) s tema dvema orožjema ravnajo francoski in britanski vojaki.

V zvezi s to grožnjo spopada med Rusijo in zahodnimi državami je Putin spet omenil rusko jedrsko orožje: kot že večkrat doslej, da bi odvrnil Zahod od pomoči Ukrajini.

​Macron pa se je zdaj v Nemčiji dotaknil še enega spornega vprašanja pri zahodnem podpiranju Ukrajine. Dejal je namreč, da se bo glede možnega pošiljanja francoskih vojaških inštruktorjev v Ukrajino izjasnil v naslednjem tednu, ko bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Normandiji na proslavi ob 80-letnici izkrcanja Angloameričanov 6. junija. Že februarja je Macron izjavil, da ni izključen prihod kopenskih vojakov v Ukrajino, in sicer je pri tem mislil na bojne enote (in ne na inštruktorje). Scholz je tedaj ostro nasprotoval takšni možnosti. Macronovim besedam pa niso sledila dejanja, pravzaprav je govoril le o enem od več možnih scenarijev.

Situacija na fronti je še naprej v prid ruski vojski, ki zelo počasi napreduje proti Harkivu. Ukrajini pa so v teh dneh precejšnjo pomoč v orožju in strelivu obljubile Portugalska, Španija, Belgija in zlasti Švedska. Zelenski je na obisku v teh državah poudaril, da ukrajinska vojska potrebuje predvsem pomoč za protizračno obrambo. Glede topovskih granat, ki jih Ukrajincem prav tako močno primanjkuje, naj bi v začetku junija ukrajinska vojska prejela prve pošiljke, ki jih je Nato na pobudo Češke kupil izven Evrope. Gre za 800.000 izstrelkov v vrednosti 1,6 milijarde evrov.