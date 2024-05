Meščani so že nekaj časa organizirani v posebnem odboru, svoja opažanja in opozorila pa redno delijo tudi na družbenih omrežjih. Pred dnevi so ob vhodu v glavno železniško postajo Santa Lucia v Benetkah pripravili protest in javno objavili 90 fotografij žeparjev, ki po njihovem prepričanju vsak dan okradejo na stotine turistov in domačinov.

Meščani so se na ta način odločili zoperstaviti tolpam žeparjev v mestu. Obiskovalce in domačine opozarjajo pred žeparji, ki običajno, preoblečeni v turiste, delujejo v skupinah ter žrtvam iz torbic ali nahrbtnikov kradejo denarnice in druge dragocenosti. V organizaciji so tudi opozorili, da tolpe za svoje početje pogosto izkoriščajo otroke, mlajše od 14 let, ki niso kazensko odgovorni.