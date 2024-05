Južnokorejska vojska je v torek zvečer objavila poročilo o velikem številu balonov, ki so prihajali iz severa. Danes zjutraj pa so jih našteli že več kot 150. V nekaterih mestih so zato prebivalcem za nekaj časa prepovedali tudi gibanje na prostem.

Na fotografijah je videti, da gre za plastične vrečke, napolnjene s smetmi, ki so pripete na balone. Kot je sporočila vojska, prve analize kažejo, da gre le za smeti in umazanijo.

Južnokorejska vojska pri preiskavi sodeluje tudi z Združenimi narodi. Po mnenju vojaških predstavnikov gre pri napadu s smetmi za očitno kršitev mednarodnega prava, Severno Korejo so zato opozorili naj takoj preneha s temi nečloveškimi in nizkotnimi dejanji.

Ob napadu je severnokorejski državni medij KCNA poročal, da je napad z baloni maščevanje za dejavnosti južnokorejskih aktivistov, ki pogosto pošiljajo na sever propagandne letake, hrano, zdravila, radijske sprejemnike in USB ključke, ki vsebujejo južnokorejske novice in televizijske drame, kar je pri njih prepovedano.

»Razmetavanje letakov z uporabo balonov je nevarna provokacija, ki se lahko uporabi tudi za posebne vojaške namene,« je za nacionalni medij povedal Kim Kang Il, namestnik severnokorejskega ministra za nacionalno obrambo. Južno Korejo je še obtožil, da s pošiljanjem različnega materiala ustvarja psihološko vojno v bližini mejnih območij, zato so sklenili, da jim bodo vrnili milo za drago. »Kupi odpadnega papirja in umazanije bodo kmalu raztreseni po obmejnih območjih in v notranjosti in neposredno bo izkusila, koliko truda je potrebno za njihovo odstranitev,« je po poročanju agencije Reuters dejal Kim za KCNA in ob tem obsodil tudi skupne ameriško-južnokorejske vojaške vaje, ki so se v zadnjih letih povečale zaradi naraščanja napetosti na Korejskem polotoku.

Južnokorejski parlament je leta 2020 sicer prepovedal pošiljanje propagandnega materiala v Severno Korejo. Z zakonom pa so tudi omejili propagandne oddaje, ki so jih ob meji nekdaj predvajali z zvočniki, leta 2018, po vrhunskem srečanju med obema Korejama, pa v celoti odpravili.

Kljub prepovedi so južnokorejski aktivisti napovedali, da s pošiljanjem ne nameravajo prenehati. Tako je v začetku tega meseca organizacija Borci za svobodno Severno Korejo sporočila, da je proti Severni Koreji poslala 20 balonov s 300.000 letaki, ki obsojajo Kim Džong Una in 2.000 USB ključkov, ki vsebujejo K-pop in glasbene videe.

Severna Koreja je bila desetletja skoraj popolnoma zaprta od preostalega sveta. Tuje gradivo, vključno s filmi in knjigami, je prepovedano, z le nekaj izjemami, ki jih odobri država. Tiste, ki jih ujamejo s tujim gradivom, pogosto čakajo stroge kazni.

V začetku tega leta je južnokorejska raziskovalna skupina objavila redke posnetke, za katere trdi, da prikazujejo severnokorejske najstnike, obsojene na trdo delo zaradi gledanja in distribucije K-dram.