Nemški urad za vprašanje drog je danes objavil podatke o uživanju prepovedanih drog v lanskem letu. Lani je zaradi uživanja prepovedanih substanc umrlo 237 ljudi več kot leta 2022. Med njimi je bilo 1844 moških in 383 žensk. Povprečna starost pa je bila 41 let.

Podatke je javnosti predstavil komisar za vprašanje drog Burkhard Blienert, ki je dejal, da se boji, da je v resnici smrtnih žrtev še več, saj je število neprijavljenih primerov še vedno zelo veliko.

Največ ljudi še vedno umre zaradi posledic uživanja heroina, čeprav trend nekoliko upada. Znatno pa se je povečalo število smrti, povezanih s kokainom in crackom, ki se je povzpelo s 507 na 610. Blienert je ob tem opozoril, da postaja največja težava kombinacija uživanja različnih drog. K temu po njegovem mnenju prispeva ponudba cenejših in močnejših opioidov in stimulansov, ki jih na trg potiskajo globalno aktivni karteli. Hkrati pa se v Nemčiji in Evropi močno povečuje ponudba kokaina.

Komisar je zato pozval k razširitvi preventivnega delovanja. »Posebej ranljive in mlade moramo zgodaj in dosledno podpirati in jih ne smemo takoj odpisati ter prepustiti ulici,« je dejal Bliener in omenil povečanje števila sob za uživanje drog.