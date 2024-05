V torek, nekaj minut pred 19. uro je eksplodiralo v enem izmed stanovanj večstanovanjske stavbe na območju Slovenskega Javornika. V tem času je bil v stanovanju 74-letni moški, ki je zaradi posledic eksplozije na kraju umrl. Požar, ki se je razplamtel zaradi eksplozije plina, je gasilo devet poklicnih gasilcev iz Gasilsko reševalne službe Jesenice, 14 članov Prostovoljnega gasilskega društva Koroška Bela in deset članov PGD Jesenice, ki so se na intervencijo odpravili z desetimi gasilskimi vozili. Iz večstanovanjske stavbe so evakuirali štiri stanovalce. Nobeden od njih ni bil telesno poškodovan.

Kot nam je povedal direktor Gasilsko reševalne službe Jesenice, Robert Kejžar, je bil vzrok požara eksplozija plina. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. V eksploziji in požaru je nastala velika premoženjska škoda.