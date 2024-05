Med 145 skulpturami razstavljenih medvedov, ki z odprtimi rokami širijo prijateljstvo in optimizem med državami, je tudi medved, ki ga je poslikal Luka Rep, študent Akademije za vizualne umetnosti AVA v Ljubljani.

Kot je dejal, je motiv za poslikavo ideja strpnosti in je preplet obrazov, različnih spolov, nacionalnosti in kultur. Znotraj poslikave so upodobljeni tudi znani obrazi ljudi iz slovenske književnosti in umetnosti, med drugim Ivan Cankar, Alma Karlin, Zofka Kveder, Ivana Kobilca, Lili Novy, Jože Plečnik, France Prešeren in Primož Trubar.

S svojim delom je Rep želel poudariti tudi slovenske simbole, uporabil je modro, belo in rdečo barvo ter samostojne motive, ki upodabljajo idrijsko čipko, simbol slovenske identitete, ustvarjalnosti in tradicije.

Projekt izvira iz pobude umetnikov iz Berlina, ki so pred leti začeli ustvarjati krog podpornikov United Buddy Bears, da bi spodbudili ljudi k razmišljanju o mednarodnem razumevanju in mirnem sobivanju.