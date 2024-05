Kriminalisti so danes zjutraj obiskali Nova24TV in Telekom Slovenije. Domnevno gre za preiskavo v zvezi s financiranjem Nova24TV v času vlade Janeza Janše. »Danes zjutraj so se na sedežu družbe oglasili predstavniki Policijske uprave Ljubljana. Pri tem Telekom Slovenije ni predmet postopka, s preiskovalci pa sodelujemo in jim bomo dali na voljo želeno dokumentacijo. Delo in vse aktivnosti v družbi potekajo kot običajno,« so nam sporočili iz operaterja v državni lasti.

Da preiskava poteka na nova24TV, je prek družbenega omrežja x zjutraj potrdil tudi direktor Nova24TV Boris Tomašič. Enako je storil predsednik SDS Janša. Oba menita, da gre za politično motivirano preiskavo pred evropskimi volitvami.

»Policijska preiskava na Nova24TV. Razlog prijava v politične namene zlorabljene preiskovalne komisije. Zasegli mi bodo telefon in računalnik. 10 dni pred volitvami. Naključje? Zagotovo ne,« je zapis prek omrežja X delil Tomašič. »Golobova policija pravkar v raciji na Nova24TV in pri Borisu Tomašiču doma. Zaplembe računalnikov, telefonov ipd. 10 dni pred volitvami evropski parlament!!! Si predstavljate hrup, če bi policija pod kakršnimkoli izgovorom izvedla preiskave na 24ur 14.4.2022?« pa je televizijo, ki jo je ustanovila SDS, in njenega direktorja v bran vzel Janša.

Tomašičeva omemba preiskovalne komisije se sicer nanaša na preiskovalno komisijo državnega zbora, ki se ukvarja s sumljivim financiranjem političnih strank. Slednjo vodi poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta. Pred njo je komisijo vodila Mojca Šetinc Pašek, a je bila s tega položaja razrešena, ko je bila izključena iz stranke Gibanje Svoboda.

Šetinc Pašek je za N1 povedala, da je preiskovalna komisija pridobila več zelo obremenjujočih dokumentov, ki kažejo na sumljivo financiranje Nova24TV prek madžarskega medijska sistema. Za slovenski portal je povedala tudi, da stoji za ugotovitvami iz vmesnega poročila preiskovalne komisije ter da ve, kakšno dokumentacijo hrani preiskovalna komisija. Rekla je še, da bi pri omenjeni stvari »lahko šlo tudi za izdajo slovenskega nacionalnega interesa«.

V času zadnje Janševe vlade je bilo več nenavadnih primerov financiranja medijev, ki so bili blizu vladnim političnim strankam, smo poročali. Poleg Nova24TV je finančno podporo v obliki nenavadnih oglaševalskih ponudb prejel tudi mali lokalni portal Svobodna Vipavska, ki je bila blizu NSi. Poročali pa smo tudi o nenavadni odločitvi RTV Slovenija, ki je bila tedaj še pod vodstvom kadrov Janševe vlade, da prenos najpomembnejših tekem nogometnega prvenstva v Katarju deli s komercialno televizijo PlanetTV, ki je v lasti madžarskega podjetja TV2.

