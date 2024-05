Indijski meteorološki urad je sporočil, da so na dveh merilnih postajah v predmestju New Delhija v torek izmerili doslej najvišjo temperaturo 49,9 stopinje Celzija. Dotlej je za rekordno veljala temperatura 49,2 stopinje Celzija, kolikor so v nekaterih delih indijske prestolnice izmerili maja 2022.

Vremenoslovci zelo visoke temperature napovedujejo tudi za danes, ko so v mestu razglasili rdeče opozorilo zaradi vročine.

Oblasti v New Delhiju so opozorile tudi na pomanjkanje vode. Ponekod so že prekinili oskrbo z vodo ali so jo omejili. Minister za vodo Atishi Marlena je pozval h kolektivni odgovornosti pri porabi vode, danes piše časnik Times of India.

Visoke temperature v prestolnici so po nekaterih ocenah posledica vročega vetra iz zvezne države Radžastan, kjer so bile temperature v torek s 50,5 stopinje Celzija najvišje v Indiji. V puščavski regiji Phalodi v Radžastanu so tudi izmerili indijski temperaturni rekord, in sicer 51 stopinj Celzija leta 2016.

V Indiji so vroča poletja sicer običajna, a znanstvene raziskave kažejo, da so vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse daljši, pogostejši in intenzivnejši, še poroča AFP.