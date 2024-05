Ukrajini na srečanju v Pragi obljubili dobavo streliva v prihodnjih dneh

Voditelji petih evropskih držav članic Nata so v torek na srečanju z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom v Pragi potrdili podporo Kijevu v vojni z Moskvo in napovedali, da bo nujno potrebno strelivo v prihodnjih dneh prispelo v Ukrajino.

Na skupni delovni večerji s Šmihalom so se voditelji Češke, Poljske, Nizozemske, Danske in Latvije osredotočili predvsem na češko pobudo za nabavo do 800.000 artilerijskih izstrelkov iz držav zunaj EU, ki se ji je pridružila tudi Slovenija.

Ukrajina lahko pričakuje prvo dobavo več deset tisoč 155-milimetrskih izstrelkov v naslednjih dneh, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal češki premier Petr Fiala.

Petnajst članic EU in Nata je za ta projekt obljubilo približno 1,6 milijarde evrov. Slovenska vlada je za ta namen zagotovila milijon evrov.