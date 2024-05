Župančičevo nagrado za življenjsko delo bo letos prejel skladatelj Aldo Kumar, ki je tudi redni profesor glasbe na AGRFT. Predstavlja ključni del sodobne glasbene literature, svojo glasbeno ustvarjalnost pa je razširil na mnoga področja, so zapisali v obrazložitvi. Njegov opus obsega zborovsko glasbo, simfonična dela, kantate, samospeve, komorna dela, izvirno glasbo za gledališke predstave in filme ter multimedijske projekte. V preteklosti je prejel številne nagrade, med njimi Kozinovo, nagrado Prešernovega sklada, tri Borštnikove nagrade za gledališko glasbo, Sterijevo nagrado za gledališko glasbo in nagrado zlata ptica.

Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje bodo prejele gledališka režiserka Tjaša Črnigoj, igralka in pesnica Anja Novak ter vizualna umetnica in scenografka Urša Vidic. Tjaša Črnigoj je lani (so)ustvarila in režirala odmeven projekt Spolna vzgoja II. Anja Novak je v obdobju preteklih dveh let odigrala dve izjemni vlogi, in sicer Paulo v Ljubimkah Nine Ramšak Marković in Harper Pitt v Angelih v Ameriki režiserke Nine Rajić Kranjac. Urša Vidic je v zadnjih dveh letih opremila več gledaliških uprizoritev, deležnih najvišjih priznanj, med njimi Mrakijado v režiji Nine Rajić Kranjac v SNG Drama Ljubljana in Angele v Ameriki iste režiserke.