Z ljubljanskega oddelka za zaščito in reševanje so pojasnili, da je po njihovih podatkih v občini 740 zaklonišč, v katerih je prostor za 135.577 ljudi. Samo manjši del teh zaklonišč je pod upravo občine: ta ima 46 zakloniščnih enot na 31 lokacijah, v njih pa je prostor za 9611 ljudi. Zaklonišča redno preverjajo in po potrebi vzdržujejo. Poleg javnih objektov je veliko zaklonišč tudi v zasebnih objektih, lastniki pa so jih dolžni vzdrževati v skladu z zakonom. Zaklonišča so tudi v večini osnovnih šol in vrtcev, starši pa se lahko o njihovi dostopnosti pozanimajo pri vodstvu šole oziroma vrtca.