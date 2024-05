Opozarja na kulturo vključevanja vseh, tudi oseb s posebnimi potrebami. Z njihovo pomočjo pri organizaciji festivala razbijajo mit o nemoči teh oseb, promovirajo solidarnost in sodelovanje, je dejal vodja festivala Boštjan Kotnik. Festival, ki bo vsak dan potekal med 9. in 13. uro, opozarja na inkluzivno kulturo oziroma kulturo vključevanja oseb s posebnimi potrebami in oseb, ki so potisnjene na obrobje. »Najbolj bomo veseli, ko nekoč festival ne bo več potreben, ker bomo tako inkluzivni in vključujoči. Ampak mislim, da so ti časi še daleč,« je opozoril Kotnik.

Festival bo postregel z vrsto odrskih uprizoritev, glasbenih, plesnih in gledaliških nastopov. Vsak dan se bo zvrstilo tudi več kot 50 delavnic, ki se jih bo lahko udeležil vsak, tako mimoidoči kot tudi vrtci, šole, zavodi, nevladne organizacije. Med drugim bodo potekali delavnice oblikovanja gline, spomin, joga, namizne igre, šola eksperimentalne kemije, razne športne, plesne in glasbene delavnice. Zvrstili se bodo tudi virtualni nastopi raznih šolskih skupin in zavodov. Dogodke, ki bodo v okviru festivala potekali tako v živo kot po spletu, organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije.