Za slovenskim namiznoteniškim igralcem Darkom Jorgićem je izjemno uspešen teden, v katerem se je s Saarbrücknom prebil v finale nemškega prvenstva. Evropski klubski prvaki so v polfinalu dvakrat premagali Bremen. V gosteh so bili boljši s 3:0, v domači dvorani pa s 3:2. Hrastničan je dobil vse tri posamične dvoboje. S 3:2 in 3:0 je bil boljši od Paragvajca Aguirreja ter s 3:2 od Kazahstanca Geralsimenka. V finalu se bo Saarbrücken 30. junija pomeril z večnim tekmecem Borussio Düsseldorf, ki je bila v drugem polfinalu z 2:1 v zmagah boljša od Bad Königshofna.

»Darko je igral dobro. Poleg tekmecev se je boril tudi s sodniki, ki so mu v Bremnu jemali točke pri servisu. To je bil tudi glavni razlog, da je dvoboj z Aguirrejem dobil precej tesno,« je sporočila Andreja Ojsteršek Urh. Na povratnem dvoboju pred domačimi gledalci je Jorgić istemu tekmecu prepustil le dvanajst točk ter mu pokazal moč na domačih Tibharjevih mizah in žogicah.

Po nedeljski uvrstitvi v finale bundeslige sta Andreja Ojsteršek Urh in Darko Jorgić tretjič v zadnjih tednih odpotovala v Azijo. Na Kitajskem ju namreč čaka turnir serije WTT champions, na katerem se bo merilo najboljših 32 igralcev na svetu. Potovanje do Chongqinga je bilo dolgo in naporno, saj sta iz Pekinga potovala še slabe tri ure z letalom. Včeraj je Slovenec opravil že prvi trening, medtem ko žreb za turnir, ki se bo začel jutri, še ni znan.

Na včerajšnji najnovejši svetovni lestvici je Slovenec padel za dve mesti, in sicer je po novem 18. igralec sveta. Slovenska selektorica je dan označila za črni torek, saj je Jorgić izgubil 125 točk z zadnjega svetovnega prvenstva, druge zaloge pa ni imel. Zato bo turnir na Kitajskem zanj zelo pomemben, kot tudi naslednja dva v Evropi, ki bosta sledila. Jorgić bo namreč v prvi polovici junija tekmoval še v Zagrebu in Ljubljani, omenjeni trije turnirji pa bodo zadnji, ki bodo šteli za svetovno lestvico pred olimpijskimi igrami v Parizu. Točke pred največjo tekmo lovijo vsi svetovni igralci, saj bi si radi pripravili čim boljši žreb v boju za olimpijske kolajne.

Napredek na svetovni lestvici je dosegel Brazilec Hugo Calderano, ki je prejšnji teden dobil turnir serije WTT contender v Riu de Janeiru ter postal šesti igralec sveta. Ker so pred njim štirje Kitajci in Francoz Felix Lebrun, to pomeni, da bi bil na olimpijskem turnirju četrti nosilec, saj lahko med posamezniki tekmujeta največ dva predstavnika iz iste države. Istočasno kot v Braziliji je potekal enak rang turnirja v Taiyuanu, kjer je bil v finalu Kitajec Liang Jingkun s 4:1 boljši od Francoza Alexisa Lebruna.