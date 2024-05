Medtem ko so v Parizu zadnje tri dni potekali boji prvega kroga na drugem letošnjem turnirju največje četverice, so se svetovni mediji razpisali predvsem o Rafaelu Nadalu. Peščeni kralj, zmagovalec 14 turnirjev Roland Garros, namreč po porazu proti Aleksandru Zverevu ni znal odgovoriti na vprašanje, kako bo potekala njegova kariera v prihodnosti. Redko kdo verjame, da bo Španec še kdaj igral na Rolandu Garrosu, potrdil pa je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo na pariška igrišča stopil čez slaba dva meseca, ko se bodo 27. julija začeli olimpijski boji. Verjame, da bo tedaj precej bolje pripravljen, kot je bil na začetku vrhunca peščene sezone. Oznanil je celo, da razmišlja, da bi na olimpijskem turnirju med dvojicami igrala skupaj z rojakom Carlosom Alcarazom. »Če bo šlo vse po načrtih, bova skupaj na igrišču, ne kot tekmeca, temveč kot partnerja,« je potrdil slednji.

Britanski mediji so se razpisali, da bržkone Nadala ne bodo videli na turnirju v Wimbledonu. »Ker bodo olimpijski boji potekali na pesku, bi bilo nesmiselno, da se selim na travo in tik pred zdajci še enkrat na pesek,« odgovarja Rafael Nadal. »Verjemite mi, tudi sam bi rad vedel, kako bo v naslednjih tednih potekal moj vsakdan. Počutim se, kot bi bilo moje telo džungla. En dan se zbudim in se počutil, kot bi me ovijala kača, drugič, kot bi me napadel tiger. Ves čas se bojujem. Vesel pa sem, da se počutim bolje, kot sem se pred dvema mesecema. Če bo šlo tako naprej, bom lahko na olimpijskih igrah bolje pripravljen,« odgovarja Rafael Nadal.

Letos v Parizu atraktivni dvoboji od samega začetka

Letošnji pariški turnir od uvodnega kroga naprej skrbi za izjemno atraktivne dvoboje. Največ pozornosti, morda celo v zgodovini, je požel dvoboj prvega kroga med peščenim kraljem Rafaelom Nadalom in Aleksandrom Zverevom, zmagovalcem generalke mastersov pred Rolandom Garrosom v Rimu. Dvoboj številka 2 uvodnega kroga je bil med Stanom Wawrinko in Andyjem Murrayjem, ob katerem so starejši ljubitelji tenisa prepoznali igro stare generacije v primerjavi z modernejšim tenisom, ki ga gojijo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in drugi največji mladi velemojstri.

Po atraktivnosti dvoboj številka 3 letošnjega Rolanda Garrosa se obeta v drugem krogu pri ženskah, kjer se bosta pomerili najboljša igralka sveta Iga Šwiatek in novopečena mama in nekdanja zmagovalka turnirjev največje četverice Naomi Osaka. Japonka, trenutno 134. igralka sveta, je imela v uvodnem krogu proti Italijanki Lucii Bronzetti veliko dela, medtem ko je njena tekmica in trikratna zmagovalka Pariza Iga Šwiatek povsem nadigrala Francozinjo Leolio Jeanjean.

Kitajec po porazu z Dominkom kot prerojen

Eden od teniških igralcev, ki imajo v zadnjih mesecih odlično sezono, je Zhizhen Zhang. Kitajec se je na zadnjem mastersu v Rimu prebil v četrtfinale ter se na svetovni lestvici kot najboljši predstavnik svoje države prebil na 44. mesto. Zhizhen Zang je bil uspešen tudi v uvodnem krogu Rolanda Garrosa, v katerem je bil s 3:1 v nizih boljši od Aleksandra Vukića ter se bo v drugem krogu pomeril z Lorenzem Sonegom. Kitajec je bil pred peščeno sezono uspešen tudi na trdi podlagi. V Sloveniji smo ga vzeli pod drobnogled, ker se je Slovenija v sklopu Davisovega pokala februarja merila proti Kitajski. Tedaj je v gosteh na trdi podlagi skalp Zhizhena Zhanga vzel Sebastijan Dominko ter dosegel eno svojih najodmevnejših posamičnih zmag. Uspeh Slovenca ni zadostoval za zmago proti Kitajski, slovensko reprezentanco pa v najnižjih ravneh tekmovanja čez slab mesec v Ulcinju čaka še dvoboj proti Črni gori. »Imamo mlado ekipo, priključili smo tudi Žigo Šeška. To bo prav gotovo dober test za vse fante. Cilj je seveda vrnitev v drugo svetovno skupino Davisovega pokala. V tednu pred odhodom na prizorišče tekmovanja bomo imeli skupne priprave v Ljubljani,« napoveduje slovenski selektor Grega Žemlja.

Medtem ko slovenski moški tenis več let tava v ozadju, še posebej po tekmovalnem slovesu Aljaža Bedeneta, je za odmevno turnirsko zmago poskrbel Filip Jeff Planinšek, ki je postal študentski prvak NCAA. Pred njim je za takšen uspeh pred enajstimi leti poskrbel Blaž Rola, ki se je v nadaljevanju kariere za kratek čas prebil med prvo stoterico. Dobro desetletje pozneje je še vedno najboljši slovenski teniški igralec, ki pa se v zadnjih letih sooča s poškodbami, operacijami, rehabilitacijami, medtem ko pravega priključka k vrhu ne najde. Tekmuje na turnirjih nižje ravni. Ptujčan (502. na svetu) je bil v minulih dneh finalist turnirja v Celju, kjer je moral v finalu priznati premoč Brazilcu Schisslu (805.). Zanimivo je, da je za tekmovalni lopar znova prijel Aljaž Bedene, ki bo ta teden nastopil na Vrhniki, in sicer med dvojicami skupaj z Dmitrijem Subohom. Kako pomembna je serija slovenskih turnirjev za slovenske igralce in igralke, priča podatek, da bo v začetku prihodnjega meseca v Hrastniku nastopil tudi Bor Artnak. Tenis Slovenija si z izvedbami viša proračun, slovenskim igralkam, ki trenutno igrajo na Otočcu, in igralcem pa omogoča igranje v kvalifikacijah oziroma na glavnem turnirju.