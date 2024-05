Neustavne osebne izkaznice: Poklukar Hojsove napake še ni popravil

Nove biometrične osebne izkaznice, ki jih upravne enote izdajajo na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, so neustavne, saj ne odražajo enakovrednosti vseh treh uradnih jezikov. Na to so notranje ministrstvo opozorili ne le pripadniki narodnih skupnosti, temveč tudi varuh človekovih pravic in zagovornik načela enakosti. Na ministrstvu za popravke menda nimajo denarja.