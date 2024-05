Ob osnovni šoli Polje ob Zaloški cesti bo občina zgradila nov kolopark. Namenjen bo »predvsem igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov«, so napovedali na občini. Za ureditev koloparka bo občina namenila slabih 76.000 evrov brez davka na dodano vrednost, dela pa bo izvedla družba Planapark. Gradnja naj bi trajala do konca junija.

Kolopark bo umeščen ob javno športno igrišče, ob njegovem vhodu bo informativna tabla, na kateri bodo navedena pravila za varno uporabo kolesarskega poligona. Ob njem bodo postavili tudi klopi in kolesarska stojala. Na občini so pojasnili, da so koloparki zasnovani »kot javna površina za aktivno preživljanje prostega časa za vse starostne skupine obiskovalcev in so urejeni kot valovite asfaltne steze z grbinami in ovinki«. Občina je doslej zgradila že sedem koloparkov: v Podutiku, ob Cesti v Gorice, v Štepanjskem naselju, na Fužinah, za Bežigradom, v Šiški in ob stanovanjski soseski Novo Brdo. Prvega je zgradila že leta 2016 v Šiški pri lokalu Lepa žoga.

Gradnjo koloparka bo občina financirala z denarjem, ki se v mestni proračun prilije iz naslova turistične takse. Z denarjem od turističnih taks bo, kot je razvidno iz proračuna, letos financirala tudi začetek gradnje novega mostu v parku Muste, ki bo povezal Štepanjsko naselje in Nove Fužine, ter vodne skulpture ob Slovenski cesti.

Občina načrtuje še en večji projekt, ki se ga bodo razveselili kolesarji, in sicer gradnjo kolesarskega centra v Tomačevem. Zgraditi ga namerava na območju, kjer so bila nekoč teniška igrišča, a je kompleks propadle družbe Gradiant pred leti pogorel. V proračunu je kolesarski center v Tomačevem ocenjen na nekaj manj kot 20,2 milijona evrov. Toda kolesarji bodo nanj morali še počakati, saj pred letom 2026 gradnja ni predvidena, poleg tega se proračunski načrti občine do takrat lahko še spremenijo in projekt prestavijo še za kakšno leto.