Krepili bodo zavedanje o pomenu varnosti

V Mestni občini Kranj (MOK) potekajo še zadnje priprave na največjo prireditev v državi, ki poudarja pomen osebne in skupne varnosti. V okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja se bo od četrtka do sobote zvrstil niz dogodkov, zaradi zaprtja nekaterih cest pa gre v mestu pričakovati gnečo in pomanjkanje parkirnih prostorov.