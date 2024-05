Padavine so popoldne zajele vso Slovenijo. S Štajerske poročajo o drobni toči, marsikje pa so obilne padavine zalile kleti. Ponekod so na cesti hudourniški nanosi, zato je vožnja otežena.

Še naprej bo oblačno in deževno

V sredo zjutraj bo dež ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Oslabljena vremenska fronta se počasi pomika čez Slovenijo. Nad naše kraje se ob šibkih vetrovih zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo pooblačilo, krajevne plohe in nevihte bodo zajele večino sosednjih pokrajin. V sredo se bo delno razjasnilo, v krajih severno in zahodno od nas že zjutraj. Popoldne kje v Alpah ni izključena kakšna ploha ali nevihta.