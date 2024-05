Kot so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), je nadzorni svet potrdil revidirano letno poročilo družbe in skupine za lani ter podal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu. Vladi je v vlogi skupščine predlagal, da na podlagi sprejetega letnega poročila in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu na skupščini sprejme sklep o podelitvi razrešnice vodstvu SDH za poslovno leto 2023.

Nadzorniki SDH so podali soglasje k odobritvi začasnega mirovanja terjatev do družb v skupini Cimos in sklenitvi pogodbe o tem. Cimos je v začetku leta upnikom, poleg SDH so to še nekatere banke, predlagal moratorij in podpis novega sporazuma o prestrukturiranju. Nadzorni svet SDH je danes podal tudi soglasje k dodatnemu financiranju in potrdil posojilno pogodbo za družbo Farme Ihan KPM.

V skladu z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev se bo za financiranje obnove po poplavah kot eden od virov namenil tudi dobiček SDH. Vlada je statut SDH v skladu s tem novelirala marca. Ukrep bo veljal pet let, po oceni uprave SDH pa bi lahko v namenski proračunski sklad za obnovo vplačali okoli 100 milijonov evrov letno.