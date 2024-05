V enem izmed stanovanjskih blokov na območju Ptuja je zaradi groženj moškega v zvezi z uporabo plinske jeklenke potekala policijska intervencija. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj iz različnih enot, o dogodku je bil obveščen tudi policijski pogajalec.

"Na kraju izvajamo vse aktivnosti za zavarovanje življenja ljudi in njihovega premoženja, zaradi zagotavljanja varnosti stanovalcev je bila v stanovanjskem bloku izvedena tudi evakuacija," je sporočila Anita Kovačič Čelofiga s Policijske uprave Maribor.

Kakšno uro kasneje je nevarnost minila, saj so policisti PU Maribor moškega uspeli obvladati in mu preprečiti nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in povzročitev morebitne škode.