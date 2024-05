Skupno je v obeh državah terjal več deset smrtnih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije. Bangladeški meteorologi poudarjajo, da je šlo za enega najdlje trajajočih ciklonov v zgodovini države, saj je trajal več kot 36 ur.

Ciklon Remal je v nedeljo zvečer po lokalnem času dosegel južno obalo Bangladeša in del sosednje Indije, s seboj pa prinesel močne sunke nevihtnega vetra in uničujoče morske valove. Ciklon je sicer že oslabel, od nedelje zvečer do danes pa je v obeh državah terjal več deset smrtnih žrtev in uničil na tisoče domov, poplavilo je številne ceste, vasi in mesta.

Lokalne in regionalne oblasti v obeh državah so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP doslej poročale o skupno 38 smrtnih žrtvah, od tega so jih 17 zabeležili v Bangladešu in najmanj 21 v Indiji, kjer bo število mrtvih najverjetneje še naraslo.

Indijska meteorološka služba je namreč danes opozorila, da ostanki ciklona, ki je medtem oslabel v tropsko depresijo, še vedno prečkajo skrajni severovzhod države. Ob tem so izdali opozorilo zaradi močnega vetra in padavin, poroča španska tiskovna agencija EFE.

V indijski zvezni državi Mizoram se je zaradi obilnih padavin sprožilo več zemeljskih plazov, zrušil se je tudi del kamnoloma v bližini mesta Aizwal, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 12 ljudi. Več jih še vedno pogrešajo, reševalci pa iščejo morebitne preživele, navaja AFP. Ena oseba je umrla tudi v zvezni državi Assam, osem pa v Zahodni Bengaliji.

Visuals received on WhatsApp of flooding in Manipur. The weather office has forecast more rain on Wednesday #Manipurpic.twitter.com/tzEx3zWc7m — Debanish Achom (@debanishachom) May 28, 2024

V Bangladešu medtem že ocenjujejo škodo, ki jo je povzročil ciklon. Po zadnjih podatkih ministrstva, pristojnega za naravne nesreče, je skupno prizadel več kot 3,5 milijona ljudi. Uničenih je bilo več kot 35.000 bivališč, še skoraj 115.000 pa je poškodovanih. S svojih domov je zbežalo več kot milijon ljudi.

Bangladeški meteorologi so danes poudarili, da je bil smrtonosni ciklon Remal eden najhitreje nastajajočih in najdaljših, kar so jih doživeli, za kar krivijo podnebne spremembe. Po državi je namreč pustošil več kot 36 ur, s čimer je podrl rekord ciklona Aila iz leta 2009, ki je trajal okrog 34 ur.

V zadnjih desetletjih so cikloni v Bangladešu terjali več sto tisoč življenj, povprečno število hudih tropskih neurij, ki prizadenejo gosto naseljeno južno obalo te države, pa se je v zadnjih letih zaradi vpliva podnebnih sprememb povečalo z enega na kar tri na leto.