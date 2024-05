Dragi nauki kompleksnih zgodb

Konec lanskega decembra se je zaključil rok, do katerega so občine Ljubljana, Medvode in Vodice lahko črpale evropska kohezijska sredstva in denar iz državnega proračuna za sofinanciranje velikega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Po izplačilu še zadnjih zahtevkov so na ministrstvu za naravne vire in prostor potegnili črto in izračunali, da je ljubljanski občini od zanjo predvidenih 71 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev uspelo počrpati nekaj več kot 68 milijonov evrov. Občini je torej skozi prste spolzelo okoli tri milijone evrov.