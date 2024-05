Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić je odstopil s položaja. Med razlogi za odstop med drugim navaja izgubo zaupanja med svetniki.

Njegovo odstopno izjavo, ki jo je danes podal Svetu RTV, objavljamo v celoti:

"Razmere na RTV so zaradi nezadostnega financiranja s strani ustanovitelja še vedno izredno težke. Kljub temu pa je v zadnjih devetih mesecih Upravi, direktorjem, vodjem in vsem ostalim na RTV-ju uspelo vzpostaviti stanje, ki je bistveno boljše kot ob odhodu prejšnjega vodstva. RTV je likvidna, programsko poslovni načrt se realizira v celoti, vzpostavljen je socialni dialog, zaključena je stavka novinarskih sindikatov, ugled RTV-ja v javnosti se dviga.

Dosegati solidne ali celo dobre rezultate v tako zahtevnih razmerah je težko in zahteva mnoge nepriljubljene poteze in ukrepe, na drugi strani pa tudi odrekanje od mnogih zaposlenih sodelavk in sodelavcev. Razumljivo je, da prihaja do nezadovoljstva, tudi frustracij, in razumljivo je, da se le te nekam usmerjajo.

Že dlje časa ugotavljam, da obstajajo razhajanja med Upravo in nekaterimi člani Sveta RTV. Čeprav svoje delo izvajam v skladu z zakonom je po današnji izredni seji Sveta RTV jasno, da med večino svetnikov nimam več zaupanja in da to postaja ovira za delovanje RTV-ja. Ker je bil moj edini razlog pri kandidaturi za predsednika Uprava delo v korist RTV-ja, v takšnih razmerah svojega dela ne morem nadaljevati in zato odstopam s funkcije predsednika Uprave."