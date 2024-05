Nepreslišano: Franco Juri, nekdanji diplomat in publicist

Včeraj so Španija, Irska in Norveška uresničile napoved in priznale državo Palestino. Slovenija se tej skupini ni pridružila, vendar – kot je izpostavila zunanja ministrica – je naša vlada že pred tem začela postopke, ki vodijo v parlament in nato v priznanje Palestine. Trinajsti junij naj bi bil skrajni rok za uresničenje obljube oziroma za ugotavljanje ali bodo izpolnjeni pogoji za takšen korak. Tolmačenje te napovedi ni preprosto, javna skrivnost je, da se med diplomati iz Mladike in premierovega kabineta krešejo iskre tudi o Palestini.