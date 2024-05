Med nasprotniki koncerta Magnifica v Tivoliju pogrešam še kakšne zagovornike pravilne, avtohtone slovenščine, ker je znano, da nepravilna raba le-te izjemno škodljivo vpliva na rast in razvoj enookega podzemnega hrošča, enako kot na to vpliva heavy metal.

Sem zagovornik zdrave kmečke pameti in razuma. Tega pa ni ne v ustavi, ne v zakonih, tudi ne v aktih EU ali OZN. Argumentov krajinskih arhitektov ne razumem, ker se ne pogovarjam ne s hrošči, ne s črvi, ne z gljivami. Problem obremenjevanja narave je zagotovo to, da politikov nihče ne prisili v takojšnje sprejetje zakonodaje o uporabi plastike, ki se lahko ponovno uporabi, in ne tiste, ki se je samo v dveh odstotkih. Plastika se namreč nabira eksponentno. Uporaba kartona in papirja, ki tudi obremenjuje okolje, a se ju da ponovno uporabiti, je dražja od plastike. Zato je je mnogo manj, kot pa je to mogoče. Kapitalizem je za naravo najbolj škodljiv. Poleg človeške neumnosti.

Ljudje, ki nimajo drugih idej, kot da so zagovorniki narave, ne znajo stvari peljati racionalno. Neskončno večji vpliv na naravo ima lahko vsaka poškodba cistern, kjer pa novosti, ki iztekanje tekočin zmanjšajo ali odpravijo, ne pridejo skozi najvišje nivoje, tudi na ministrstvu za obrambo, kljub jasnemu opozarjanju urada predsednika vlade in predsednice države ter odhajajočega komisarja za krizno upravljanje EU Lenarčiča. Ena sama poškodba cisterne, kot je bila na tirih nad Koprom pred par leti, lahko zaradi nepravočasnega in neustreznega ukrepanja naravo, pitno vodo in vse, kar leze pod zemljo, poškoduje neskončno bolj kot koncert glasbenika v parku.

Tako naj bi večtisočglava množica ljudi »skupaj z vozili in ureditvami, potrebnimi za izvedbo koncerta, poškodovala življenjsko okolje rastlin, živali in gliv« itd. A neskončno večji pritisk na kvadratni centimeter tal imajo krave, biki ali ljudem bližji lihoprsti parkljarji in kopitarji. Bo naslednji korak, da se kravam in volom prepove gibanje po pašnikih?

Mitja Vilar, Šmarje Sap