Nemška hiša je bila zgrajena v začetku 20. stoletja in je zavarovana kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Zgradba naj bi imela plitve temelje in ni bila zgrajena s sodobnimi gradbenimi standardi. Etažne lastnike skrbi, kaj bi globok izkop gradbene jame, vibracije in morebitni posegi v visečo podtalnico pomenili za stabilnost njihove stavbe. Spomnili so, da so zaradi gradnje pod Kongresnim trgom nastale razpoke na Uršulinski cerkvi.

Sporazuma etažni lastniki Nemške hiše niso hoteli podpisati, ker so hoteli dejansko kritje za morebitne poškodbe, ki bi jih povzročila gradnja, in ne zgolj omejenega jamstva. Drama kot javni zavod ne bi mogla prevzeti odgovornosti za takšno garancijo. Stanovalci bi morali sredstva za odpravo poškodb iskati na sodiščih, saj je država zavezana le k prevzemu solidarne odgovornosti in le do omejene višine sredstev. Na ministrstvu pravijo, da vlada ne more izdati bianco menice za zavarovanje odprave morebitne škode.

V času vročinskega vala lani so podrli častitljiva drevesa ob Drami. Le zakaj se je tako mudilo, saj do danes niti gradbeno dovoljenje ni bilo izdano? In kaj če pade odločitev, da se nova Drama gradi na drugi lokaciji, sedanja Drama pa prepusti mestnim igralskim skupinam, kar bi rešilo spor z etažnimi lastniki Nemške hiše? Dokler je vse le na papirju, je sprememba še mogoča. Mogoče se kje pojavi investitor, ki bo kot svojčas investitor gradnje na zemljišču Koloseja obljubil novo Dramo, ministrstvo za kulturo pa bo vztrajalo pri obljubi in se ne bo zadovoljilo z milijonom in pol evrov odškodnine za zemljišče za ceno enega samega luksuznega stanovanja?

Nepredvideni dogodki pred izdajo gradbenega dovoljenja ob zahtevi za zavarovanje in povrnitev morebitne škode, nastale pri gradnji Drame na Nemško hišo, postavijo vprašanje, kako je z zavarovanjem posledic gradnje garažne hiše pod Tržnico.

Dejstvo je, da izpod grajskega hriba tečejo podzemni tokovi, ki so popolnoma izprali temelje Plečnikovih arkad samo v tridesetih letih po izgradnji med drugo svetovno vojno. Že leta 1994 in 1995 je bila potrebna temeljita sanacija arkad, danes na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine.

Dejstvo je tudi, da projekt garaž pod tržnico sega globoko pod nivo Ljubljanice in tvori nepropustni jez, ki bo preusmeril smer podzemnega vodotoka. Prav gotovo se bo obrnil proti Ljubljanici med garažo in bogoslovnim Semeniščem (1717) in Nadškofijo Ljubljana (1461) in po Ciril Metodovem trgu mimo Nadškofije in Stolnice (1701–1706) z grobnicami v kletnih prostorih proti Robbovem vodnjaku, saj se toka podzemnih voda ne da ustaviti, voda pa bo našla svojo pot. Razdiralne moči podzemnih voda se prav tako ne da predvideti, pa tudi ne poškodb na zgradbah najvišje kategorije, zavarovanih kot kulturni spomeniki državnega pomena, ki prav tako kot Nemška hiša pri Drami niso grajene po sodobnih gradbenih standardih. Potrebna je bianco menica za zavarovanje odprave verjetnih poškodb v daljšem obdobju. Zahtevati bi jo moral lastnik ogroženih zgradb, nadškofija Ljubljana. Povzročitelj, Mestna občina Ljubljana, z menico za zavarovanje z vsem svojim bogastvom za verjetne poškodbe ni finančno sposobna zavarovati najpomembnejše zgradbe v naši državi. O zavarovanju kulturnih spomenikov najvišje državne kategorije pa MOL niti ne razmišlja, čeprav ima tudi izkušnje z gradnjo garaže pod Kongresnim trgom.

Etažni lastniki Nemške hiše opozarjajo na razpoke na Uršulinski cerkvi. Poškodovane keramične talne ploščice so zlepili, a s tem sanacija Uršulinske cerkve ni zagotovljena. Gradnja cerkve, zgrajene delno na nasutju emonskega obrambnega jarka in delno na trdi podlagi, je nestabilna. Proces gradnje je detaljno opisan v sodobni kroniki z nepovezano gradnjo posameznih sten in razpočeno kupolo, poškodovano v potresu – nikdar sanirano. Variabilni pretok talnice bo dolgoročno povzročil propad lesenih pilotov. O tem, kako nadomestiti pilote dvajset metrov v globino, kar je gradbeno težko izvedljivo, saj zgradbe, ki objemajo cerkveno ladjo, onemogočajo sanacijo temeljev iz zunanje strani, ne razmišlja nihče.

Milan Zdravko Kovač, u. d. i. a., Ljubljana