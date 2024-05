S skupino bo prvič nastopil 1. avgusta v New Yorku, ves dobiček pa bo namenjen skladu za socialno pravičnost Four Through Nine. Tribute zasedba bo igrala Springsteenove klasike, Azaria pa o svojem novem podvigu pravi: »Nikoli se nisem bolj trudil pripravljati na nobeno vlogo kot pri izpopolnjevanju pevskega vokala Brucea. Ne morem si zamisliti boljšega načina, kako preživeti svoj čas in izkoristiti svojo strast do glasov, kot je izvajanje teh pesmi za množico, ki jih obožuje, in ljubeč poklon Bruceu.«