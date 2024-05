Album je leta 1998 izdala Lauryn Hill in je bil njen solo prvenec, za katerega je prejela pet grammyjev, vključno z albumom leta. »To je moja nagrada, vendar je bogata, globoka zgodba in vključuje veliko ljudi, veliko žrtev, veliko časa in veliko ljubezni,« je Hillova dejala za Apple Music.

Prvo deseterico sestavljajo še Thriller iz leta 1982 Michaela Jacksona, Abbey Road (1969) skupine The Beatles, Purple rain (1984) Princea, Blonde (2016) Franka Oceana, Songs in the Key of Life (1976) Stevieja Wonderja, Good Kid, m.A.A.d city (2012) Kendricka Lamarja, Back to Black (2006) Amy Winehouse, Nevermind (1991) skupine Nirvana, Lemonade (2016) Beyonce.