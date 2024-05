Na dogodku Rokodelski festival Brdo 2024, ki ga organizira Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, se bodo odvijale številne rokodelske delavnice, potekali bodo otroški progam in razstave na prostem. Poskrbeli bodo tudi za sprostitvene kotičke in kulinariko. Dogodek daje prostor vrhunskim rokodelcem in rokodelkam iz različnih regij Slovenije, deljenju in izmenjavi znanja, druženju s kolegi ter srečevanju z tistimi, ki jih rokodelstvo zanima, potekala pa bo tudi predstavitev in prodaja rokodelskih izdelkov.

Na dogodku bo tudi Slovenska turistična organizacija (STO), saj je eden od ciljev, ki ga STO zasleduje v okviru dvoletne promocijske tematike Umetnost & kultura, tudi spodbujanje prebivalcev Slovenije k odkrivanju kulturne in zgodovinske dediščine, festivalov, kulturno-umetniške produkcije ter urbanih in kreativnih doživetij. Vse bolj prihaja v ospredje sodobna komunikacija, ki izpostavlja kulturno dediščino in umetniško produkcijo Slovenije. Gre za premik fokusa promocije od običajnih in klasičnih znamenitosti k urbanim izkušnjam, koncertom, oblikovanju, urbanim rokodelcem in sodobni umetnosti.

Glavni namen dogodka je prikazati vrhunsko rokodelsko ustvarjalnost, ki je prisotna v slovenskem prostoru, ter opozoriti na številne nosilce in nosilke rokodelskega znanja. Rokodelstvo ima izjemen pomen za gospodarski razvoj in je pomemben element nesnovne kulturne dediščine. Rokodelke in rokodelci so nosilci redkega znanja in veščin izdelovanja uporabnih in okrasnih tako tradicionalnih kot tudi sodobnih, oblikovalsko dovršenih izdelkov. Tako je izvedba dogodka pomembna za same nosilce rokodelskih znanj, strokovno javnost in podporno okolje za razvoj rokodelstva ter seveda za širšo javnost.