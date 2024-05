Festivali, na katerih se znajdemo na istem prostoru z ustvarjalci in soudeleženci dogodka, imajo poseben čar. Na njih bivamo in uživamo v umetnosti na enem mestu. Običajno so umeščeni v okolje, ki predstavlja umetnost (narave) že samo po sebi. Prizorišča v Sloveniji so butična in nikoli predimenzionirana. Tako lahko ujamete vsako drobno gesto in dihe nastopajočih na odru. Po dogodku se publika in ustvarjalci srečajo iz oči v oči. Od koncertnega odra do šotora je le korak. Preverili smo, kaj vse se bo dogajalo pri nas, da vam lahko predstavimo najodmevnejše glasbeno-umetniške festivale na slovenskih tleh, ki imajo večletno tradicijo in so prepoznavni tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Sajeta; Tolmin (3.–7. julija)

Čudovita kulisa ob sotočju Soče in Tolminke je ravno pravšnja za spodbujanje umetniške ustvarjalnosti. In prav to je dom umetniškega in glasbenega festivala Sajeta, ki že vrsto let povezuje različne ustvarjalce in obiskovalce kot prostor kreativnosti in alternative. Čeprav večinoma glasbeni gostje izhajajo iz manj znanih glasbenih svetov, presegajo žanrske okvire, v ospredje pa prideta njihova kreativnost in drugačnost. Tu so še ustvarjalne delavnice za odrasle in otroke, umetniški nastopi, razstave in filmske projekcije.

Butik Festival; Tolmin (11.–14. julija)

Eno najbolj spektakularnih in butičnih festivalskih prizorišč v dolini Soče je že več let prizorišče raznovrstnih festivalov, med katere sodi tudi Butik festival alternativne elektronske glasbe. Že samo ime poudarja njegovo butičnost v primerjavi z večjimi tovrstnimi festivali zunaj slovenskih meja, a to prinaša bolj intenzivno doživetje glasbe in ambienta. Festival je v letih svojega obstoja pridobil sloves dobrega vzdušja in se je dodobra prikupil glasbeni publiki.

Tolminator; Tolmin (24.–28. julija)

Metalci že dolgo vedo, da je ob sotočju Tolminke in Soče doma dobra metal glasba. To tradicijo nadaljuje festival Tolminator, ki je zasnovan zelo butično, omejen je na 5000 obiskovalcev, a zagotavlja bolj pristno in nepozabno glasbeno doživetje. Festivalsko dogajanje se večinoma vrti okoli priznanih izvajalcev metal glasbe z vsega sveta, priložnost pa dobijo tudi še neuveljavljeni bendi.

Punk Rock Holiday; Tolmin (6.–9. avgusta)

Festivalsko poletje na sotočju v Tolminu avgusta dopolnijo še punk rock ritmi, ki že nekaj let v ta rajski kotiček Slovenije pripeljejo bolj ali manj zagrete punkerje in rockerje. Ti lahko uživajo v koncertih uveljavljenih punk-rock zasedb in tudi kakšne manj znane. Vmes se lahko prepustijo sproščanju ob obeh rekah, Soči in Tolminki, ali pa zajahajo navadno ali električno kolo in se podajo na raziskovanje okolice.

Poletna festivalska ponudba termalne panonske Slovenije vabi v deželo, ujeto med termalnimi vrelci in vinorodnimi griči. Doživite poletno festivalsko svežino ob kozarčku vina ali vrčku piva, prisluhnite poeziji, odpotujte v zgodovino in zaplešite z nami. Ste ljubitelj fantastičnega filma? Vas privlači sodobna umetnost? Termalna panonska Slovenija ponuja pestro bero raznolikih dogodkov, katerih obisk lahko prepletete z oddihom v termah.

Operna noč na Panorami; Ptuj (22. junija)

Na griču arheološkega najdišča Panorama tradicionalno poteka izjemni glasbeni dogodek Operna noč na Panorami. Pred mogočno kuliso Ptujskega gradu je mogoče slišati priljubljene odlomke iz znanih opernih del, ki s svojo brezčasnostjo in izjemnostjo vedno znova očarajo. Poslušanje glasbe pod zvezdami zagotovo obeta nepozabno doživetje.

16. festival Arsana; Ptuj (od 12. julija do 31. avgusta)

Ljubitelji glasbe boste navdušeni nad mednarodnim glasbenim festivalom Arsana. Ta se je zadnja leta prebil med pomembne evropske festivale in se zapisal na svetovni glasbeni zemljevid. Vsako leto se v času festivala zvrstijo številni dogodki in nastopi glasbenih umetnikov s področja klasične, jazz, world, vokalne in inštrumentalne glasbe.

Ptujska poletna noč; Ptuj (2.–3. avgusta)

Tudi letos bodo prizorišča tematsko obarvana. Ob številnih pred ptujskimi lokali bodo v ospredju še Repete kotiček na Mestnem trgu, kjer boste razvajali brbončice z omamnimi kulinaričnimi dobrotami, Vinski kotiček na Slovenskem trgu, kjer boste spoznavali dobro znane in nove okuse žlahtne kapljice, Igriva ulica na Novem trgu z igrali in animacijami za najmlajše ter Art promenada na Miklošičevi ulici s čudovitimi izdelki ustvarjalcev, izdelovalcev in umetnikov ročnih spretnosti.

Rimske igre; Ptuj (16.–18. avgusta)

Kulturno-zgodovinsko prireditev organizira društvo Poetovio LXIX, ki svoje udeležence in gledalce preseli v čas pred 2000 leti, ko je bilo sedanje mesto Ptuj mogočno mesto Poetovio – najprej utrdba in kasneje veliko trgovsko in industrijsko središče. V mestu in v rimskem taboru Poetovio tako nekaj dni vlada vzdušje starega Rima iz obdobja cesarja Vespazijana (1. stoletje našega štetja), ko več kot 700 kostumiranih igralcev predstavlja življenje in običaje starega Rima.

Dnevi poezije in vina; Ptuj (19.–24. avgusta)

Dnevi poezije in vina so eden najbolj prepoznavnih mednarodnih pesniških festivalov v tem delu Evrope. Združuje pesniško in enološko umetnost in vsako leto v zadnjih avgustovskih dneh obiskovalcem ponudi pesniška, enološka, kulinarična, glasbena, vizualna in številna druga doživetja, ki oživijo ozke uličice srednjeveškega Ptuja.

Festival Lent; Maribor (21.–29. junija)

Festival Lent je edini festival na svetu, ki ima čisto svoj glagol. Kar je nujno, saj bi ga sicer le težko ujeli v besede. Festival Lent namreč ni le največji slovenski večkulturni festival na prostem. Je drugačen in drzen, pisan in pester, raznolik in raznovrsten, radoveden in radodaren, družaben in družinski, učeč in uživaški, mednaroden in medgeneracijski, metropolitski in mariborski, vključujoč in vrhunski. Je tvoj in moj in od vseh nas. Je festival mesta in skupnosti, odprtih glav in odprte družbe, ki skupaj odkriva in ustvarja, živi in uživa.

Festival Bled; Bled (1.–14. julija)

Pester utrip festivala, ki temelji na klasični glasbi, tuje pa mu niso niti vse druge glasbene zvrsti. Na različnih blejskih prizoriščih se zvrsti lepo število koncertov in spremljevalnih dogodkov, delavnic in tečajev.

Kranfest s Kranjsko nočjo; Kranj (26. in 27. julija)

Gorenjska prestolnica poleti vabi z največjim poletnim festivalom na tem koncu – Kranfest s Kranjsko nočjo. Pestro festivalsko dogajanje vsako leto pritegne okoli 35.000 obiskovalcev. Je mozaik glasbenega, športnega, gledališkega, kulinaričnega in zabavnega programa. Bogat program ponuja tudi letno gledališče na dvorišču gradu Khislstein.

Festival Radovljica; (10. avgusta)

V slikovitem srednjeveškem mestu festival starejše glasbe poteka že vse od leta 1983. V spored vključuje redko izvajano glasbo 19. in 20. stoletja, pogosto na danes manj znanih zgodovinskih glasbilih. V glasbenih krogih si je ustvaril sloves butičnega festivala in občinstvu predstavlja izredno širok razpon glasbene dediščine.

Solčavski dnevi; Solčava (28.–30. julija)

Solčavsko že od leta 1992 vsako leto vabi na živahen utrip, ki ga pozno v juliju gostoljubni domačini pripravijo za vse generacije: različne razstave o zanimivostih Solčavskega, vodeni kolesarski ali pohodniški izleti, ogledi naravnih biserov, koncerti, zabavne igre in vaška tržnica.