Na trgu se je pojavila nova letalska družba, ki omogoča, da psi in njihovi lastniki oziroma spremljevalci potujejo v stilu. Cena – 8000 dolarjev za mednarodni let in 2000 dolarjev manj za notranji let – vključuje igrače, priboljške in nego za pse na krovu.

In kaj lahko pričakujete od podjetja Bark Air? Predvsem nepozabno doživetje. »Izkušnjo letenja s svojim psom boste gradili od samega začetka. Ob rezervaciji vas bo nagovorila izkušena oseba, da zbere informacije o vašem psu in vaših potovalnih načrtih. Na dan potovanja psi in njihovi lastniki prispejo na letališče uro pred letom. Nato opravijo preprost, učinkovit postopek prijave in varnostni pregled – brez zabojev, brez stresnih vrst,« so zapisali na svoji spletni strani, pri tem pa poudarili, da bo odgovorna oseba stranki pomagala, da se psi na novo izkušnjo prilagodijo s pomočjo ustrezne socializacije.

Kabina letala prilagojena udobju psa

Letala, ki jih upravlja podjetje Bark Air, so gulfstream G5 in nikoli niso polno zasedena. »Tako zagotovimo, da imate vi in vaš pes dovolj prostora, da se udobno namestite. Kabina je opremljena s pripomočki za pomiritev psa, kot so feromoni, glasba, tople osvežilne brisače z vonjem sivke in drugo udobje, ki bo vsakemu štirinožcu pomagalo, da se bo počutil umirjeno.« Stevardesa na letalu ima za vsak primer torbo napolnjeno s pomirjevalnimi priboljški, povodci in vrečkami za iztrebke.

Ko so psi na krovu, jim med vzletom in pristankom postrežejo pijačo po izboru (voda, kostna juha oziroma po dogovoru), da se prepreči občutek nelagodja v ušesih, ki ga običajno povzroči sprememba tlaka v kabini. Poleg tega psom med letom strežejo z različnimi dobrotami, prigrizki in presenečenji lastne blagovne znamke. Za začetek bodo letala letela iz New Yorka proti Los Angelesu in v London.

Naj kot zanimivost omenimo, da lahko psa na letalo spremlja le polnoletna oseba. »Po nedavni nacionalni anketi 87 odstotkov ostankov z mize odvržejo otroci. Na žalost ista anketa kaže, da so otroci 100-odstotno odgovorni za vlečenje psa za rep. Zato osebam, mlajšim od 18 let, ne dovolimo uporabe Bark Air,« so zapisali in dodali, da imajo na krovu veliko prigrizkov, ki so celo boljši od ostankov z mize.

Psi privezani le med vzletom in pristankom

Prav tako so na krovu letala dobrodošli psi vseh velikosti in pasem. »Sprejmemo pse vseh velikosti in pasem. Pravzaprav so preveliki psi, psi brahicefaličnih pasem (pasme, ki so zaradi močno spremenjene anatomije in fiziologije lobanje podvržene brahicefaličnemu sindromu, glavni znaki pa so glasno, oteženo dihanje, smrčanje, pogosto davljenje, nezmožnost fizičnih naporov in ohlajanja v vročih mesecih) in vsi tisti, ki do zdaj niso imeli priložnost leteti, naši VIP-gostje,« so zapisali in na vprašanje, ali obstajajo za pse kakšne zahteve za letenje, hudomušno odgovorili: »Krila. Resnično verjamemo, da so vsi psi dobri, in veseli smo, da so na krovu.«

Dodali so še: »Kljub vsemu so varnost, udobje in sreča vsakega psa, ki mu služimo, naša glavna in prednostna naloga. Če vam je neprijetno v bližini drugih psov, ste zaskrbljeni na letalih ali vas zlahka razjezi prisotnost drugih ljudi, to morda ni najboljša storitev za vas.«

In podobno kot veljajo pravila glede varnostnega pasu na standardnem letu, morajo psi, medtem ko letalo vzleta in pristaja ali če se pričakuje kakšna večja turbulenca, ostati na povodcu.