Po Slavoniji se potuje tako, kot se tam živi – spontano in počasi, sproščeno in brez stresa, zato je brez dvoma odlična izbira za počitnice. Slavonci so izjemni ljudje, ki imajo gostoljubnost v krvi, saj je ta del njihove bogate tradicije. Ponudili vam bodo najboljše, kar imajo, vi pa se boste počutili kot kralji. Ker ti kraji slovijo po odličnih vinih in okusnih jedeh, vas na vzhodu Hrvaške, kjer se Slavonija sreča s Podravino, Baranjo in Sremom, čaka nešteto priložnosti za čisti hedonizem.

Če ste za pikantno, je tukaj vaš raj

Pikantnost je zaščitni znak tradicionalne slavonske kuhinje, prav tako kot salama kulen, ki jo morate nujno pokusiti, še zlasti če je narejena iz avtohtonega črnega slavonskega prašiča. Gre za odličen originalen prekajeni suhomesnati izdelek, pripravljen po zaščiteni recepturi iz najkakovostnejših delov sesekljane svinjine ter dodatka česna, soli in nepogrešljive mlete rdeče paprike, ki mu daje potrebno pikantnost. Ta značilni okus pa najdete tudi pri jedeh na žlico, kot sta fiš paprikaš in čobanac.

A to še ni vse. V Slavoniji boste odkrili tudi mnoge druge odlične jedi, kot so postrvi na žaru, som, krap na bajalici, ocvrt ostriž ali dimljena riba. Zato se le ustavite v Baranji, pomembni destinaciji slavonske gurmanski poti, in spoznajte bogato ponudbo njenih restavracij.

Slavonska vinska zgodba traja že stoletja, kar dokazujejo edinstvene zgodovinske vinske kleti, v katerih še danes pridelujejo vrhunska vina. Obisk Slavonije tako ni popoln brez obiska najstarejše kleti v tem delu Evrope – kleti Kutjevac iz leta 1232, kleti Belje v Kneževih Vinogradih, ki velja za največjo na Hrvaškem, ter stare kleti v Iloških kleteh. K obisku kleti pa seveda sodijo tudi degustacije izjemnih vin z območja. Kar vsaka četrta trta, ki jo najdete v vinogradih na vzhodu Hrvaške, pripada sorti graševina, vi pa lahko uživate v njenem širokem spektru – od penine do predikata.

Spoznajte zgodovino in dediščino Slavonije v mnogih muzejih in interpretacijskih centrih

V Vukovarju obiščite Muzej vučedolske kulture, posvečen starodavnim Vučedolcem, ki so med drugim zabeležili prvi datum v zgodovini človeštva. V Virovitici poiščite Mestni muzej in spoznajte zanimivo zgodbo o odnosu med človekom in lesom, v obnovljeni Hiši Ivane Brlić Mažuranić v Slavonskem Brodu pa se lahko potopite v svet pravljic.

Obiščite Muzej bečarca v Pleternici, posvečen tradicionalnemu slavonskemu napevu, ki je bil leta 2011 uvrščen na Unescov seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine, in igrajte kviz, prisluhnite pevskemu dvoboju bečarja Pave in reperja Kandžije, se zapeljite na vrtiljaku ali poskusite bečarac kar zapeti.

Združite odkrivanje vzhoda Hrvaške s športom in adrenalinom

Slavonija je prepletena z več tisoč kilometri lokalnih kolesarskih poti. Po njej potekata kar dve evropski poti – EuroVelo 13, bolj znana kot Pot železne zavese, in EuroVelo 6 oziroma Donavska pot. Po nepozaben družinski izlet ali timbilding se lahko odpravite tudi v Adrenalinski gozd v Bebrini, Adrenalinski park Duboka v Veliki, hišo v naravi Zlatna Greda ali Adrenalinski park Bosut Rokovci - Andrijaševci.