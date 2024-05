Olimpija naj bi bila največji klub Ljubljanske kotline, a ga v urejenosti, organizaciji in komuniciraju z javnostjo krepko prekaša veliki tekmec iz Domžal. Medtem ko je Olimpija še vedno brez trenerja, čeprav so njegovo imenovanje obljubljali že prejšnji teden in sploh še ni znano, kdaj bodo začeli priprave (menda šele med 17. in 20. junijem), so Domžale včeraj že predstavile novega trenerja, saj Matej Podlogar, ki je ekipo vodil na zadnjih tekmah, še nima ustrezne licence. To je 34-letni Erik Merdanović, ki je bil prva izbira, saj pozna delovanje kluba, v katerem je bil vodja nogometne akademije.

Novi trener Merdanović napoveduje atraktivno igro

»Klub najbolje deluje takrat, ko ga vodijo doma izšolani trenerji, zato je bila odločitev lahka. Največje uspehe smo dosegli, ko sta kluba vodila Luka Elsner in Simon Rožman. Lani se nam je Erik pridružil z namenom, da bo enkrat prevzel člansko ekip. Glede na vse peripetije v minuli sezoni nihče ni pričakoval, da se bo to zgodilo na takšen način,« je odločitev pojasnil izvršni in športni direktor kluba Matej Oražem. Ob Merdanoviću bodo v strokovnem štabu vsi, ki so v njem delovali že v lanski sezoni.

»Ker sem v klubu že dobro leto, ekipo poznam in njena kakovost nikoli ni bila sporna. Glede na dogajanje v klubu nisem biti presenečen, ko sem prejel ponudbo. Ko sem začenjal kariero, je bil cilj, da postanem trener članske ekipe. Čast in odgovornost je biti trener tako velikega kluba, kot so Domžale. Glede dinamične igre, mladosti in atraktivnosti so imele Domžale vedno pomembno vlogo v slovenskem nogometu, zato bo to vodilo tudi za novo sezono. Od prvega dne bodo postavljena pravila, smernice in zahteve v igri, zato bo temu podrejena selekcija igralcev. Domžale bodo igrale napadalno, z veliko teka in agresije. To so stvari, ki poosebljajo Domžale kot klub,« je bil na predstavitvi jasen novi trener Erik Merdanović.

Klub zapuščajo Zeni Husmani, Amadej Brecl, Mirko Mutavčić, Ranaldo Biggs in Tilen Klemenčič. Novo pogodbo je podpisal izkušeni Avstrijec Daniel Offenbacher. Velika verjetnost je, da na pripravah, ki se bodo začela 14. junija in bodo trajale slabih šest tednov, ne bo najboljših igralcev minule sezone Jošta Piška in Luka Topalovića, saj je zanju veliko zanimanje ostalih klubov, zato si v Domžalah obetajo izdatno odškodnino. Negotova je usoda vratarja Lovra Štubljarja, ki je bil za pol sezone posojen iz Empolija, a se zanj zanima tudi prvak Celje. Imajo tudi seznam želja za okrepitve, na katerem so predvsem slovenski igralci, a morajo biti prosti brez odškodnine in takšnih je zelo veliko v Rogaški.

Oražem priznal slabo finančno kondicijo

»V lanski sezoni rezultatsko nismo bili uspešni z uvrstitvijo v Evropo, smo pa izdatno izpolnili drugi cilj z uveljavljanjem mladih igralcev. Pri nas se sezone izmenjujejo, enkrat je boljša rezultatsko, drugič poslovno. Ujeti je treba ravnovesje, kar ni lahko, saj liga pridobiva predvsem na finančni moči, kar zaostruje konkurenco,« je razlagal Oražem. Na poizvedovanje Dnevnika je odkrito priznal, da klub trenutno ni v najboljši finančni kondiciji. »Upam, da bomo s prodajami poleti stabilizirali poslovanje. V zadnjih dveh sezonah sami sebe finančno nismo pokrivali, zato smo naredili nekatere spremembe lani poleti in januarja, nove bodo letos poleti. S temi ukrepi bo naša finančna kondicija dobra, a bomo morali naprej trdo delati, da jo bomo ohranili. Ker se s prihodom tujih investitorjev zaostrujejo finančni kriteriji v ligi, je treba vsako leto zbrati več denarja, da smo konkurenčni. Z realizacijo ene do dveh prodaj igralcev bomo imeli pokrit proračun do zime, nato pa treba znova v rudnik in nakopati nekaj novega,« je razložil Oražem in se spomnil, da je klub pred 15 leti dve sezoni uspešno sodeloval z vlagatelji iz Nemčije. »Sodelovanje s tujimi vlagatelji je postalo nujno predvsem za okolja, ki so zelo ambiciozna. Če bi se pojavil strateški partner, smo odprti za pogovore, a je naš način delovanja takšen, da smo samovzdržni tudi brez dodatnih finančnih injekcij,« je končal Oražem.

Kratka pot Olympiacosa na finale konferenčne lige V Atenah bo bo drevi ob 21. uri finale evropske konferenčne lige v nogometu med grškim Olympiacosom in italijansko Fiorentino, ki lani v tem tekmovanju izgubila finale z West Hamom. Čeprav je finale na nevtralnem stadionu, bo imel Olimpypiacos prednost domačega igrišča, saj je od njegovega domovanja v Pireju do stadiona AEK, kjer bo finalna tekma, le 15 kilometrov. Olympiacos je na poti do finala izločil Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv po podaljšku, Fenerbahče po enajstmetrovkah in favorita Aston Villo s skupni izidom 6:2. Gonilna sila je 30-letni maroški napadalec Ayoub El Kaabi, ki je v letošnji sezoni v Evropi dosegel že 15 golov, od tega kar pet proti Aston Villi. Fiorentina, ki je v izločila Maccabi iz Haife, Viktorio Plzen in Club Brugge, je neporažena že 13 evropskih tekem.