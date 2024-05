Hrvaška je v poročilu med državami z najčistejšo kopalno vodo: 96,7 odstotka oziroma 905 vzorcev so ocenili kot izvrstne. Višji odstotek sta dosegla samo še Ciper, s 97,6 odstotka na prvem mestu, in Avstrija s 96,9 odstotka izredno čistih kopalnih voda.

Evropslko povprečje znaša 85,4 odstotka, Slovenija pa je z 78,7 odstotka pod njim.

Na lestvici so se najslabše odrezale Madžarska, Poljska in Albanija, kjer so kot vzorce kopalnih voda kot izvrstna ocenili v manj kot polovici primerov (41, 2 %).

Vir: Evropska agencija za okolje

Glede na direktivo o kopalnih vodah merijo kakovost na podlagi mikrobioloških podatkov, ocene pa se raztezajo od slabe, zadovoljive, dobre in izvrstne kakovosti. Kakovost obalnih voda je v Evropi na splošno boljša od kopenskih.

Glede na kvaliteto kopalnih voda na obali je Hrvaška celo na prvem mestu, poročajo tamkajšnji mediji: od 894 odvzetih vzorcev jih je dobilo oceno odlično kar 886 oziroma 99,1 odstotka.