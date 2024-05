#video Plohe po Sloveniji, nad Ljubljano se je razvila nevihta, verjetnost tudi toče

Po Sloveniji se pojavljajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija.