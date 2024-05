Tudi zato je v pripravi nacionalna evidenca vzdrževalnih zapor, v katero ne bi bile zajete le državne ceste, kot so zdaj, ampak bi vključili tudi občinske ceste.

Barbara Janežič iz Darsovega prometnoinformacijskega centra za državne ceste opaža, da se na cestah še kako pozna, da nimamo sistematičnega usklajevanja med zaporami na državni in občinski ravni. Da bi se vozniki lahko pravočasno prilagodili zaporam cest zaradi del, je ključno, da so o tem obveščeni ob pravem času. »Izkušnje so pokazale, da ima največji učinek na voznika napoved delovne zapore, ki jo objavimo tri dni prej in jo intenzivno ponavljamo. To je optimalen čas, da si vozniki napovedano zaporo dejansko zapomnijo, se nanjo pripravijo in prilagodijo pot,« pravi Barbara Janežič, ki jo vozniki poznajo iz vsakodnevnih oglašanj o razmerah v prometu. V prometnoinformacijskem centru se s prometnimi informacijami ukvarja sedem zaposlenih sodelavcev.

Slovenski vozniki lahko spremljajo prometne informacije na spletni strani promet.si. Na voljo pa imajo tudi Darsovo aplikacijo Promet+ na pametnih telefonih, ki prav tako prikazuje zemljevid ter voznike opozarja na čakalne dobe in morebitne zastoje. »Vozniki, ki začnejo uporabljati to aplikacijo, pogosto ugotovijo, da je panika zaradi krajših zastojev zaradi del nepotrebna. Ko preračunajo pot, vidijo, da je tudi na prazni cesti s semaforji in omejitvami hitrosti, ki jih aplikacija upošteva, časovnica približno enaka. Marsikdo se potem niti ne odloči za obvoz,« opaža Barbara Janežič.

Največ voznikov pa za preverjanje razmer v prometu odpre kar Googlov zemljevid, misleč, da je najbolj ažuren. A ni povsem tako. »V prometnoinformacijskem centru je sistem pridobivanja informacij drugačen kot na Googlovem zemljevidu. Do nas pridejo informacije s policije, od vzdrževalcev cest, iz civilne zaščite in centrov 112, nekaterih občin ... Informacije dobimo tudi od voznikov, kar pred objavo preverimo še na terenu, imamo zelo široko mrežo,« opisuje način dela. Prav tako v sistem nemudoma vnesejo tudi informacijo o tem, da se je zapora določene ceste končala. Ravno to je težava pri Googlovi aplikaciji. »Za Google je Slovenija le pika na svetovnem zemljevidu in se ne poglablja v podatke o vseh trasah, tako kot se mi. Ob lanskih poplavah, denimo, je bila nekaj dni zaprta štajerska avtocesta, na Googlovi aplikaciji pa je bila ta zapora zabeležena še nadaljnje tri mesece. Veliko časa in truda smo potrebovali, da so se pri Googlu končno odzvali in popravili napako. Medtem pa smo v Sloveniji imeli zaradi tega nemalo težav, ker so tovornjaki zapuščali avtocesto, se vozili po regionalnih cestah in prejemali kazni. Ko je konec zapore, vozniki bistveno prej dobijo informacije o tem pri nas kot pa na tujih aplikacijah,« ponazori Barbara Janežič. Osnovno pravilo pa ostaja, da morajo vozniki najprej upoštevati situacijo na cesti: »Aplikacije so lahko v pomoč, vendar pa ne vozijo namesto nas.«

