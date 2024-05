Preiskava se je sicer začela leta 2021, prejšnji teden pa je Bensoudin naslednik Karim Khan izdal nalog za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, njegovega obrambnega ministra in treh vodij Hamasa.

Skrivna srečanja so potekala pred začetkom uradne preiskave domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na zasedenih palestinskih ozemljih. Tedaj je bil Cohen še na čelu Mosada, njegove naloge pa so po besedah visokega izraelskega uradnika, ki ga povzema Guardian, potrjevali na najvišji ravni.

Drugi izraelski vir, ki je bil obveščen o teh nalogah, trdi, da je bil cilj Mosada kompromitirati tožilko ali pa jo pridobiti na svojo stran.

Tretji vir, ki prav tako pozna podrobnosti Cohenovega delovanja, je povedal, da je Cohen deloval kot Netanjahujev »neuradni odposlanec.« Netanjahu ga je leta 2016 imenoval za direktorja Mosada, potem ko je bil več let njegov svetovalec za nacionalno varnost.

»Cohen je osebno vodil Mosadovo deset let trajajočo akcijo«

Glede na trditve uradnikov sodišča je Cohen tožilki med drugim rekel: »Morala bi nam pomagati in dovoliti, da poskrbimo zate. Ne ukvarjajte se s stvarmi, ki bi lahko ogrozile vašo varnost ali varnost vaše družine.«

Eden od virov trdi, da je pri ustrahovanju tožilke uporabljal »zavržno taktiko.« Njegove metode so primerjali z zalezovanjem.

Mosad je zanimalo tudi zasebno življenje tožilkinih družinskih članov. Agenti so se dokopali do tajnih posnetkov njenega moža, trdita dva vira, izraelski uradniki pa so skušali to izkoristiti za diskreditacijo tožilke.

Po mnenju pravnikov in nekdanjih uradnikov Mednarodnega kazenskega sodišča bi lahko dejanja Mosada obravnavali kot kazniva dejanja zoper pravosodje po 70. členu Rimskega statuta, pogodbe, s katero je bilo ustanovljeno sodišče.

Odzivi na razkritje

Tiskovni predstavnik iz urada izraelskega premierja je navedbe novinarjev Guardiana označil za laži: »Vaša vprašanja so polna lažnih in neutemeljenih obtožb, katerih namen je diskreditirati državo Izrael.«

Cohen se na prošnjo za komentar ni odzval, Bensouda razkritij prav tako ni želela komentirati.

Tiskovni predstavnik Mednarodnega kazenskega sodišča sicer ni želel pojasnjevati, ali je Bensoudin naslednik Karim Khan preveril okoliščine sestankov svoje predhodnice s Cohenom, je pa povedal, da se Khan ni nikoli srečal z vodjo Mosada ali govoril z njim.

Konkretnih obtožb na sodišču niso želeli komentirati, so pa potrdili, da je bil Khanov urad deležen »različnih oblik groženj in sporočil, ki bi jih lahko razumeli kot poskuse nezakonitega vplivanja na njegovo delo.«

