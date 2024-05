Izraelske sile so pri Rafi znova obstreljevale območje, na katerem so v šotorih nastanjeni razseljeni Palestinci. Pri tem so ubile najmanj sedem ljudi. Tarča obsežnega obstreljevanja naj bi bil tudi zahodni del Rafe, od koder se je v beg pognalo na tisoče ljudi, poroča BBC. Tuji mediji tudi poročajo, da so izraelski tanki dosegli središče mesta.

Do novih napadov prihaja dva dni po tem, ko je bilo v izraelskem napadu na taborišče za razseljene v Rafi ubitih najmanj 45 ljudi, na desetine pa ranjenih.

I am SEETHING that the media WILL NOT COVER THE RAFAH MASSACRE- WHEN IT WAS THE FAKE 40 BEHEADED BABIES IT WAS PLASTERED EVERYWHERE BUT WHEN IT ACTUALLY HAPPENS, WHEN FAMILIES BURN ALIVE- nothing. nowhere. they are complicit. pic.twitter.com/XeU7BQ1CR4