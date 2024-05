Jalen Brown je bil z 29 točkami najučinkovitejši igralec zmagovalne ekipe, Jayson Tatum jih je dodal 26, temu pa dodal 13 skokov in osem asistenc.

Pri domačih, ki so spet vodili večji del tekme, na koncu pa pokleknili, jih je Andrew Nembhardt prispeval 24, a je v zadnjem napadu Indiane zgrešil trojko. Boston, ki bo lovil svoj 18. naslov prvaka NBA, se bo v finalu lige pomeril z zmagovalcem dvoboja med Dallasom in Minnesotto. Ekipa slovenskega zvezdnika Luke Dončića trenutno vodi s 3:0 v zmagah.

»Vseeno nam je, s kom se bomo merili. Smo samozavestni, dobro se počutimo v vseh vrstah igre. V sebi imamo odgovore na vse, le poiskati jih moramo,« je prepričan White, junak četrte tekme obračuna v Indianapolisa, na katerem so domači vknjižili drugi zaporedni poraz, pred tem so pred svojimi navijači dobili šest tekem zapovrstjo. Za Boston je bila to sedma zaporedna zmaga v končnici, v kateri so na gostovanjih dobili šest zaporednih tekem.

»Vseeno nam je, kje igramo. Seveda je lepše zmagovati doma, a tudi z gostovanji nimamo težav. Mislim, da smo to večkrat dokazali. Moramo pa danes pohvaliti tudi igralce Indiane. Borili so se do konca, niso se hoteli predati, lahko so ponosni,« pa je po tekmi dejal Tatum. Zvezdnik je osem sekund pred koncem zgrešil zadnji met na tekmi, a je njegov soigralec Jrue Holiday pod košem pobral odbito žogo, ki so jo zadržali do konca.

»Držali smo obljubo. Borili smo se do konca, na žalost pa morali priznati tekmecem, da so bili v končnici boljši, kar se je zgodilo drugič zapovrstjo. Smo mlada ekipa, moramo se še marsikaj naučiti, pridobiti izkušnje. Za letos pa si nimamo česa očitati, še zdaleč nismo razočarali,« je bil ponosen na svoje fante trener Indiane Rick Carlisle. Njegova ekipa je imela še dobrih pet minut pred koncem osem točk prednosti (98:90), a jo ekspresno izgubila, Brown je izenačil na 102:102 dve minuti in 40 sekund pred koncem, potem pa nekaj časa košev ni bilo.

V zaključku so vsi pričakovali, da bosta na koncu odgovornost prevzela Brown ali Tatum, toda Boston je imel v odločilnih trenutkih tudi rezervno različico, White, ki je odločil že šesto tekmo lanskega konferenčnega finala proti Miamiju. Takrat je njegova ekipa izenačila serijo na 3:3, vendar nato izgubila sedmo tekmo.