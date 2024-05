Perpetuum Jazzile je ena najprepoznavnejših vokalnih skupin na svetu, ki slovi po močnih ritmih, bogatih harmonijah in navdušujoči pozitivni energiji. Svojo edinstveno glasbo, ki zajema različne žanre kot so folk, jazz, pop, rock in drugi, poustvarjajo zgolj s človeškim glasom. Izjemno kreativni in talentirani pevci skupine uporabljajo tudi vokalna tolkala, tako imenovani človeški beat-box, s katerimi ustvarjajo neverjetne zvoke in ritme, poleg tega pa uporabljajo tudi roke in dele teles.

Bogat koncertni repertoar Perpetuum Jazzile vključuje edinstvene vokalne aranžmaje poznanih slovenskih in svetovnih uspešnic izvajalcev kot so ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell, George Benson, Bee Gees, idr., ter tudi ljudske pesmi.